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Наказание за поджог сухостоя — на какую сумму могут оштрафовать поджигателей

25 сентября 2024 14:54
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Штрафы более чем на 150 тыс. грн — какое еще наказание грозит поджигателям сухостоя
Обучение по тушению лесных пожаров. Фото: УНИАН
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

Осенью обычно растет количество лесных пожаров, что приводит к значительному загрязнению воздуха. Для тушения огня привлекают многочисленные единицы техники и пожарных. Основными причинами распространения огня является человеческая халатность, поскольку украинцы часто сжигают сухую траву и растительные отходы. За такие действия предусмотрены административные штрафы и другие санкции.

Об этом говорится на портале Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области.

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Какие штрафы за поджог сухостоя

Закон запрещает сжигание сухостоя, поскольку это может привести к серьезным последствиям. В зависимости от объема нанесенного ущерба, нарушители могут быть наказаны финансовыми штрафами, заключением или конфискацией имущества. Находясь в лесу или на открытой местности, важно соблюдать основные правила пожарной безопасности.

"Когда сжигается сухостой, то погибает вся микрофлора, участвующая в важных биологических процессах. Земляной плодородный покров восстанавливается только через 5-6 лет. В среду выбрасываются вещества, выделяемые в процессе горения и вредные для органов дыхания", — отметили в ГСЧС.

Поэтому украинцам следует знать о серьезной финансовой ответственности за нарушение:

  • выжигание стерни, лугов, пастбищ и опавших листьев — штраф от 3 060 до 6 120 грн;
  • нарушение требований пожарной безопасности в лесах — штраф от 1530 до 4590 грн;
  • уничтожение или повреждение лесных массивов и зеленых насаждений — штраф от 91 800 до 153 000 грн;
  • аналогичные действия, повлекшие гибель людей, животных или других тяжких последствий — лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

Наказание за поджог во время войны

Вскоре после начала полномасштабного вторжения России Верховная Рада внесла изменения в статью 113 "Диверсия" Уголовного кодекса, добавив к ней преднамеренные поджоги, в том числе сухой растительности. Такие действия наказываются заключением на срок до 15 лет с конфискацией имущества, поскольку могут рассматриваться как преступление против основ национальной безопасности в условиях военного положения.

Если огонь случайно распространится на деоккупированных территориях или зонах, где проходили боевые действия, это может привести к детонированию боеприпасов, инженерных мин или самодельных взрывных устройств. Это создает крайне опасные условия для спасателей, занимающихся тушением пожаров на открытых территориях.

Следует отметить, что если инспекторы обнаружат на заднем дворе частного дома остатки пожарища, они имеют право привлечь владельца этой территории к ответственности.

Что еще нужно знать

Напомним, летом люди часто проводят время на природе, где любят жарить шашлыки. Однако мало кто знает, что в Украине за такие действия можно получить значительный штраф.

Мы также писали, что в Украине могут в несколько раз увеличить штрафы за незаконную рыбалку. В правительстве считают, что это поможет бороться с гражданами, занимающимися браконьерством.

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