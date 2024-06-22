Штрафи за пікнік — скільки доведеться заплатити за порушення

Чоловік біля мангалу. Фото: УНІАН

Влітку люди часто проводять час на природі, де полюбляють смажити шашлики. Проте мало хто знає, що за такі дії можна отримати значний штраф.

Новини.LIVE дізналися, де в Україні заборонено смажити шашлик та який штраф мають заплатити порушники.

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Де заборонено розводити вогонь

Потрібно мати на увазі, що це стосується лісів та лісових масивів, де розпалювання вогню категорично заборонено протягом усього року. Це охоплює як обладнані мангали, так і будь-які інші методи розпалювання вогню. Крім того, заборона розпалювання вогню поширюється на наступні місця:

Природно-заповідні території. На теренах національних парків, заповідників та інших природно-заповідних зон розпалювання вогню строго заборонено.

На теренах національних парків, заповідників та інших природно-заповідних зон розпалювання вогню строго заборонено. Міські зони. У межах міст і сіл зазвичай існують відведені місця для приготування шашликів. Розпалювання вогню в не відведених для цього місцях, таких як двори житлових будинків, дитячі майданчики, сквери та парки, заборонено.

У межах міст і сіл зазвичай існують відведені місця для приготування шашликів. Розпалювання вогню в не відведених для цього місцях, таких як двори житлових будинків, дитячі майданчики, сквери та парки, заборонено. Береги водойм. Відстань від місця розпалювання вогню до берега водойми повинна бути не менше 30 метрів.

Інші місця, де розпалювання вогню заборонено:

Об'єкти військової інфраструктури.

Території з високим рівнем пожежної небезпеки.

Поля та землі сільськогосподарського призначення.

Торф'яники.

Штрафи за смаження шашлику

Згідно зі статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення, порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів тягне за собою накладення штрафу на громадян від 20 до 80 неоподатковуваних мінімумів доходів.

Отже, якщо ви розпалюєте вогонь для смаження шашлика у забороненому місці, можна отримати штраф у розмірі від 340 до 1 360 гривень.

Також важливо знати, що порушення вимог пожежної безпеки, таких як залишення непогашених сірників, недопалків, ганчір'я, просоченого горючими речовинами, випалювання трави тощо, тягне за собою адміністративну відповідальність згідно зі статтею 77 Кодексу України про адміністративні правопорушення. За такі дії можна отримати штраф у розмірі від 1 530 до 4 590 гривень.

Де дозволено смажити шашлики

Для розпалювання вогню дозволяється використовувати лише відкриті для відвідування зони, облаштовані спеціально для цього. Це може бути зона з мангалами або подвір'я приватного будинку, де дотримуються вимог пожежної безпеки.

У багатьох парках є спеціальні майданчики для шашликів, часто з альтанками. Іноді за користування цими майданчиками може стягуватися плата, але іноді це може бути безкоштовно.

Щоб дізнатися, де саме можна готувати шашлики, варто звернутися до адміністрації парку або до голови місцевої громади.

При встановленні мангалу слід дотримуватися правила відстані від дерев та завжди гасити вогонь після використання, щоб уникнути його розповсюдження на траву.

Що ще варто знати

Нагадаємо, на території різних областей України останніми днями спостерігається збільшена кількість пожеж на відкритих просторах. Рятувальники нагадали, що за подібні порушення законом передбачені штрафи.

Ми також писали, що в Україні можуть у декілька разів збільшити штрафи за незаконну риболовлю. В уряді вважають, що це допоможе боротися з громадянами, які займаються браконьєрством.