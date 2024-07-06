Суровое наказание дропам — какие последствия будут за сдачу карты в аренду

Банковские карты в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинцам все чаще предлагают сдать банковскую карту в аренду за вознаграждение или сделать легкую работу с немедленной выплатой на карту. Эта новая мошенническая схема чрезвычайно опасна, поскольку владелец карты становится соучастником преступления. Если не сообщить об этом полиции вовремя, можно оказаться за решеткой.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины (Госспецсвязи).

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Кто такие дропы или денежные мулы

Денежные мулы или дропы — это люди, которые за финансовое вознаграждение позволяют третьему лицу (мошеннику) использовать свой банковский счет для осуществления операций с средствами незаконного происхождения.

Эти средства получены незаконным путем: через торговлю наркотиками, людьми, терроризмом, фишингом и другими тяжкими преступлениями. Банковские карты также могут быть использованы для финансовых операций, связанных с незаконной деятельностью, такой как работа нелегальных онлайн-казино, уклонение от уплаты налогов и другие подобные правонарушения.

Дропы переводят эти средства через разные банковские счета, используя собственные платежные карты. Это усложняет работу следственных органов, позволяя преступным группам действовать в разных странах и оставаться незамеченными.

Источник: Госспецсвязи

Какое наказание ждет дропов

Денежный мул — лицо, участвующее в преступной схеме, используя свой банковский счет для перевода незаконно полученных средств. Это одно из самых уязвимых звеньев в схеме, которую правоохранители обычно обнаруживают быстрее других. Участие в таких действиях может привести к серьезным последствиям, включая штрафы, конфискацию имущества и даже заключение под стражу.

Чтобы защитить себя, следует избегать сомнительных предложений легкого заработка. Тем, кто уже стал дропом, следует немедленно обратиться в Киберполицию и свой банк.

Что еще стоит знать

Напомним, глава Национального банка Украины (НБУ) Андрей Пышный сообщил, что регулятор планирует ввести ограничения на переводы с карты на карточку. В настоящее время ведутся переговоры с волонтерами, которые осуществляют крупные денежные операции из-за карточных переводов.

Мы также писали, что украинские финансовые учреждения имеют право приостанавливать безналичные денежные переводы при определенных условиях. Блокировка транзакций может продолжаться до семи рабочих дней.