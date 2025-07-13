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Главная Финансы Наказание для украинцев — за что хотят штрафовать в 2025 году

Наказание для украинцев — за что хотят штрафовать в 2025 году

Ua ru
Дата публикации 13 июля 2025 06:30
Штраф за игнорирование минуты молчания - что может измениться для украинцев
Купюры по 1 тысяче гривен. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Украине минуту молчания по людям, которых убила РФ во время полномасштабной войны, предлагают проводить во всех городах страны. Граждан, которые будут игнорировать это правило, надо штрафовать.

Соответствующая петиция появилась на сайте Кабинета министров Украины.

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Подробнее о петиции

Автор петиции Павел Сиващенко предлагает, чтобы гимн играл в громкоговорителях, которые установлены по всей стране. Так почтение погибшим во время вооруженной агрессии воинам и гражданским людям будут отдавать все граждане. Мужчина считает, что это поможет продемонстрировать единство украинского народа и сформируется новый уровень уважения к жертвам войны.

"Этой петицией сообщество неравнодушных украинцев требует сделать минуту молчания "тотальной и неотвратимой", чтобы "каждый утюг" в Украине в каждом населенном пункте Украины "говорил": остановись, почти память павших за Украину", — говорится в тексте петиции.

За публичное игнорирование минуты молчания автор предлагает установить административную ответственность, то есть — штрафовать нарушителя.

При этом исключение предлагается установить для работников неотложных государственных, коммунальных служб или других неотложных категорий.

Отметим, что по состоянию на 12 июля из необходимых 25 тысяч голосов петиция получила 527.

Напомним, что в Украине отсутствуют четкие сроки по действию паспорта-книжечки. Однако граждан могут оштрафовать за нарушение одного правила.

Также мы рассказывали, что для украинцев пока не действует запрет на вылов рыбы. Граждане могут рыбачить на водоемах, но следует знать о некоторых ограничениях.

гимн штраф война в Украине погибшие минута молчания
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
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