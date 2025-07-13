Штраф за ігнорування хвилини мовчання — що може змінитися для українців

Купюри по 1 тисячі гривень. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В Україні хвилину мовчання за людьми, яких вбила РФ під час повномасштабної війни, пропонують проводити в усіх містах країни. Громадян, які ігноруватимуть це правило, треба штрафувати.

Відповідна петиція з'явилася на сайті Кабінету Міністрів України.

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Детальніше про петицію

Автор петиції Павло Сіващенко пропонує, щоби гімн програвався у гучномовцях, які встановлені по всій країні. Так пошану загиблим під час збройної агресії воїнам та цивільним людям віддаватимуть усі громадяни. Чоловік вважає, що це допоможе продемонструвати єдність українського народу та сформується новий рівень поваги до жертв війни.

"Цією петицією спільнота небайдужих українців вимагає зробити хвилину мовчання "тотальною і невідворотньою", щоб "кожна праска" в Україні в кожному населеному пункті України "говорила": зупинись, вшануй пам'ять полеглих за Україну", — йдеться у тексті петиції.

За публічне ігнорування хвилини мовчання автор пропонує встановити адміністративну відповідальність, тобто — штрафувати порушника.

При цьому виняток пропонується встановити для працівників невідкладних державних або комунальних служб чи інших невідкладних категорій.

Зазначимо, що станом на 12 липня з необхідних 25 тисяч голосів петиція отримала 527.

Нагадаємо, що в Україні відсутні чіткі терміни щодо дії паспорта-книжечки. Однак громадян можуть оштрафувати за порушення одного правила.

Також ми розповідали, що для українців наразі не діє заборона на вилов риби. Громадяни можуть рибалити на водоймах, але слід знати про деякі обмеження.