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Главная Финансы Двойное денежное обеспечение в ВСУ — кому выплатят в июле

Двойное денежное обеспечение в ВСУ — кому выплатят в июле

Ua en ru
Дата публикации 17 июня 2025 14:30
Выплаты для военных — кто имеет право на помощь в 100% зарплаты в июле
Украинские военнослужащие ВСУ. Фото: mil.in.ua
Ключові моменти Кто из военных имеет право на помощь в 100% и 50% зарплаты Какие особенности назначения денежной помощи

В июле 2025 года законодательство будет гарантировать украинским военнослужащим ряд различных доплат и видов материальной помощи. В частности, некоторым выплатят дополнительно полный размер денежного обеспечения, а при необходимости — по 50% на каждого члена семьи.

Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на информацию Министерства обороны.

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Как отмечают в ведомстве, в июле претендовать на дополнительную единовременную помощь в размере половины и полного размера денежного обеспечения смогут военные в случае необходимости переезда.

Речь идет о тех, кто несет службу по контракту, и тех, кто несут кадровую службу, службу по призыву лиц офицерского состава ВСУ и Госспецслужбы транспорта. Дополнительная помощь назначается в случае перевода на новое место несения службы в другой город и назначения на новую военную должность.

Также выплата предоставляется в связи с зачислением на обучение в военные вузы, высшие учебные заведения, где есть военные учебные подразделения, и военные колледжи и учебные центры/подразделения, если продолжительность обучения превышает шесть месяцев, без сохранения должности на предыдущей службе или в связи с передислокацией воинских частей/подразделений воинских частей, учреждений, организаций.

Такие расходы государство полностью берет на себя, оказывая помощь не только для военного, но и для всех членов его семьи (при наличии). Соответствующие выплаты называют "подъемной помощью".

Какие особенности назначения денежной помощи

В ведомстве уточняют, что "подъемная помощь" выплачивается при соблюдении вышеперечисленных условий в размере месячного денежного обеспечения на военнослужащего и в 50% от объема зарплаты на всех лиц из его семьи, если переехали вместе с ним на новое место службы.

Также предусматривается предоставление "суточных" для тех, кто находится в командировке, за каждые такие сутки, проведенные в дороге, на военного и всех членов семьи.

Однако мобилизованные военные на такие выплаты не смогут рассчитывать. Помощь станет доступной при условии заключения контракта на прохождение военной службы и переезда.

Ранее мы писали о выплатах и льготах за предоставление ордена "За мужество" разных степеней. В частности, полные кавалеры ордена получают по 8 тыс. гривен.

Также сообщали, кто из военнослужащих ВСУ и других военных формирований получают 100% от денежного обеспечения. Речь идет о доплате за особенности несения службы.

зарплаты выплаты деньги помощь военнослужащие
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
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