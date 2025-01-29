Сверхурочная работа и военное положение — предоставляется ли украинцам компенсация

Работник за своим рабочим местом. Фото: УНИАН

В любой организации может возникнуть необходимость привлекать работников к сверхнормативной работе. Людям должны доплачивать за дополнительные нагрузки, однако во время полномасштабной войны работодатели могут пренебрегать этим условием.

Тем временем в Федерации профсоюзов Украины объяснили, должны ли работодатели во время военного положения компенсировать сверхурочную работу.

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Как отмечается, в связи с полномасштабной войной с Россией в Украине действительно изменились некоторые условия оплаты за сверхурочную работу. Однако на период действия военного положения приостановлено действие только части 1 статьи 65 Кодекса законов о труде (КЗоТ). Собственно, изменения претерпело условие, касающееся предельных норм применения сверхурочных работ.

Так, сейчас правила позволяют работнику перерабатывать на работе по четыре часа в течение двух дней подряд и 120 часов в год. Но эти часы — сверхурочно отработанное время, за которое работник должен получить двойную компенсацию от работодателя. Как отмечают специалисты, это условие содержится в статье 106 КЗоТ и оно не утратило актуальность во время войны.

Следовательно, сверхурочные работы компенсируются:

по почасовой системе оплаты труда;

в двойном размере часовой ставки;

Сдельная система оплаты труда за переработку предусматривает 100% доплату в рамках тарифной ставки работника соответствующей квалификации. Если он работает по почасовой оплате, тогда для доплаты работодатель должен учесть все отработанные сверхурочные часы.

Напомним, что рынок труда в Украине из-за полномасштабной войны и выезда квалифицированных людей за границу находится в кризисном состоянии. В Государственной службе занятости недавно рассказали, каких кадров не хватает работодателям.

Тем временем в прошлом году средняя зарплата в стране выросла до 22,5 тыс. грн. Начали больше зарабатывать радиотехники, управляющие недвижимостью и медицинские директора.