Надурочна робота та воєнний стан — чи надається українцям компенсація

Працівник за своїм робочим місцем. Фото: УНІАН

У будь-якій організації може виникнути необхідність залучати працівників до понаднормової роботи. Людям мають доплачувати за додаткові навантаження, однак під час повномасштабної війни роботодавці можуть нехтувати цією умовою.

Тим часом у Федерації профспілок України пояснили, чи повинні роботодавці під час воєнного стану компенсовувати надурочну роботу.

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Понаднормова робота — коли працівнику мають доплачувати

Як зазначається, у зв′язку з повномасштабною війною з Росією в Україні дійсно змінилися деякі умови оплати за надурочну роботу. Однак на період дії воєнного стану призупинено дію лише частини 1 статті 65 Кодексу законів про працю (КЗпП). Власне, змін зазнала умова, яка стосуються граничних норм застосування надурочних робіт.

Так, наразі правила дозволяють працівнику перепрацьовувати на роботі по чотири години впродовж двох днів поспіль та 120 годин на рік. Та ці години — наднормово відпрацьований час, за який працівник має отримати подвійну компенсацію від роботодавця. Як зазначають фахівці, ця умова міститься у статті 106 КЗпП й вона не втратила актуальність під час війни.

Тобто, надурочні роботи компенсуються:

за погодинною системою оплати праці;

у подвійному розмірі годинної ставки.

Відрядна система оплата праці за перепрацювання передбачає 100% доплату в рамках тарифної ставки працівника відповідної кваліфікації. Якщо він працює за погодинною оплатою, тоді для доплати роботодавець має врахувати усі відпрацьовані надурочні години.

Нагадаємо, шо ринок праці в Україні через повномасштабну війну та виїзд кваліфікованих людей за кордон перебуває у кризовому стані. У Державній службі зайнятості нещодавно розповіли, яких кадрів бракує роботодавцям.

Тим часом минулого року середня зарплата в країні зросла до 22,5 тис. грн. Почали більше заробляти радіотехніки, управляючі нерухомістю та медичні директори.