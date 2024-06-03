Аренда жилья посуточно — какие украинские города наиболее популярны в 2024 году

Ключи от жилья. Фото: Unsplush

В 2024 году в Украине три города лидируют по популярности посуточной аренды жилья. Впереди по количеству отзывов — Киев.

Об этом свидетельствуют результаты анализа сайта OLX Украина.

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Города-лидеры по посуточной аренде жилья

По данным платформы, в столице средняя стоимость аренды квартиры составляет 900 гривен, а дома — 8 тысяч гривен. Как свидетельствуют отзывы, такой вид аренды популярен среди тех, кто прибывает в город с целью командировки или деловой поездки.

Второе место занимает Львов. По информации портала, в мае там разместили 1,17 тысячи таких объявлений, на которые поступило 17,14 тысячи отзывов.

В среднем цена квартиры составляет также 900 гривен, а дома — 2,5 тысячи гривен. Город продолжает оставаться популярным среди путешественников.

Замыкает тройку лидеров Одесса. Даже на фоне войны и угрозы воздушных атак этот город достаточно популярен для туризма и отдыха среди граждан. За месяц было размещено 1,35 тыс. объявлений по аренде квартир и домов, а средняя цена составляла 700 гривен за квартиру и 4,5 тыс. гривен за дом.

Ситуация в разных регионах

Кроме того, фиксируют немалую популярность карпатских курортов Яремче и Микуличин. В мае было размещено 203 объявления по посуточной аренде мест, поступило 2 тысячи отзывов. В среднем посуточная аренда в Яремче составляет 1,5 тыс. гривен, а в Микуличине — 2,2 тысячи гривен.

Во Львовской области популярен поселок Славское — в мае размещено 67 объявлений и 686 отзывов. В среднем стоимость аренды дома — 1,8 тысячи гривен.

В Ивано-Франковске размещено 205 объявлений посуточной аренды жилья и получено 4,95 тысячи отзывов. В среднем стоит 800 гривен.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине в рейтинге регионов по дороговизне аренды жилья изменился лидер. С начала года средний размер оплаты однокомнатной квартиры вырос на около 4%.

Также сообщалось, что в первом квартале текущего года средние цены на недвижимость в Украине выросли на 16,0% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Наибольший рост цен наблюдался на квартирах на первичном рынке.