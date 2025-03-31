Когда супруги разводятся — можно ли забрать неделимое имущество

Мужчина и женщина подписывают документы. Фото: Unsplash

После распада семьи бывшим супругам, несмотря на все переживания и эмоции, приходится решать практические вопросы. Самая большая проблема — раздел имущества при разводе. Не все украинцы знают, что некоторое имущество, которое признано неделимым в Семейном кодексе, все же можно поделить.

Об этом написал в своем Telegram-канале адвокат Роман Симутин.

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Что нужно знать о разделе имущества

Как объяснил адвокат, по закону, есть две категории имущества:

Имущество, которое не делится ни при каких обстоятельствах: поделить его в суде — практически невозможно. Имущество, раздел которого можно поставить под сомнение.

"По результату судебного разбирательства оно может быть как разделено, так и не разделено. Это зависит прежде всего от мастерства адвоката", — сказал Симутин.

Какое имущество невозможно поделить

К нему относится:

приобретенное до брака, а также во время брака на основании дарения или наследования;

индивидуальные вещи, даже драгоценности, которые приобретены за общие средства;

премии, награды, страховые выплаты, возмещение за поврежденную вещь или моральный ущерб.

Однако, как отмечает Симутин, неделимость некоторого имущества все же можно оспорить в суде. Речь идет об имуществе, которое один из супругов приобрел за собственные деньги.

"Например, муж или жена после свадьбы приобрели автомобиль. Транспортное средство подпадает под категорию неделимого имущества. Но что, если один из супругов отрицает этот факт утверждая, что автомобиль купили за общие средства? Практика показывает, что если один из супругов не докажет, что имущество было приобретено за личные средства - это означает, что оно является общим", — подчеркнул Роман Симутин.

Также разделу, в отдельных случаях, подлежит имущество, приобретенное супругами за время их отдельного проживания в связи с фактическим прекращением брачных отношений.

"Попробуйте приобрести какое-то имущество, де-факто проживая отдельно, а де-юре — находясь в зарегистрированном браке. Обычно, юрист вам скажет, что это имущество общее. Но конкретно я вам скажу, что все возможно", — говорится в сообщении адвоката.

Отметим также, что довольно часто между супругами при разводе возникают споры о разделе долгов, которые появились во время брака. Важно понимать, какие обязательства останутся только за одним из партнеров.

Еще напомним, может ли жена получить все имущество мужа после того, как пара разведется. По правилам, раздел имущества между супругами происходит в равных долях.