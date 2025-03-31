Коли подружжя розлучається — чи можна забрати неподільне майно

Чоловік і жінка підписують документи. Фото: Unsplash

Після розпаду сім'ї колишньому подружжю, попри всі переживання та емоції, доводиться розв'язувати практичні питання. Найбільша проблема — поділ майна під час розлучення. Не усі українці знають, що деяке майно, яке визнано неподільним у Сімейному кодексі, все ж можна поділити.

Про це написав у своєму Telegram-каналі адвокат Роман Сімутін.

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Як пояснив адвокат, за законом, є дві категорії майна:

Майно, яке не ділиться ні за яких обставин: поділити його в суді — практично неможливо. Майно, поділ якого можна поставити під сумнів.

"За наслідком судового розгляду воно може бути як поділене, так і не поділене. Це залежить насамперед від майстерності адвоката", — пояснив Сімутін.

Яке майно неможливо поділити

До нього належить:

набуте до шлюбу, а також під час шлюбу на підставі дарування або спадкування;

індивідуальні речі, навіть коштовності, які придбані за спільні кошти;

премії, нагороди, страхові виплати, відшкодування за пошкоджену річ або моральну шкоду.

Однак, як наголошує Сімутін, неподільність деякого майна все ж можна оскаржити у суді. Мова, серед іншого, про майно, яке один із подружжя придбав за власні кошти.

"Наприклад, чоловік або дружина після весілля придбали автомобіль. Транспортний засіб підпадає під категорію неподільного майна. Але що, як один із подружжя заперечує цей факт стверджуючи, що автомобіль купили за спільні кошти? Практика показує, що якщо один із подружжя не доведе, що майно було придбане за особисті кошти — це означає, що воно є спільним", — підкреслив Роман Сімутін.

Також поділу, в окремих випадках, підлягає майно, що набуте подружжям за час їхнього окремого проживання у зв'язку з фактичним припиненням шлюбних відносин.

"Спробуйте придбати якесь майно, де-факто проживаючи окремо, а де-юре — перебуваючи в зареєстрованому шлюбі. Зазвичай, юрист вам скаже, що це майно спільне. Але конкретно я вам скажу, що все можливо", — йдеться у повідомленні адвоката.

Зазначимо також, що доволі часто між подружжям під час розлучення виникають суперечки щодо поділу боргів, які з'явилися під час шлюбу. Важливо розуміти, які зобов’язання залишаться лише за одним із партнерів.

Ще нагадаємо, чи може дружина отримати усе майно чоловіка після того, як пара розлучиться. За правилами, поділ майна між подружжям відбувається у рівних частках.