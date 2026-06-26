Поддержка ЮНИСЕФ семей с детьми: где обещают предоставить помощь

Женщина с детьми, деньги. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Ксения Симонова Редактор экономических новостей

В 2026 году жители одного из прифронтовых регионов смогут получить помощь от Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ)/UNICEF Ukraine. В рамках его деятельности на поддержку смогут рассчитывать семьи с детьми, которые больше всего нуждаются в материальной помощи на удовлетворение базовых потребностей во время войны.

Об этом сообщил пресс-центр одного из горсоветов, передают Новини.LIVE.

Кто из семей сможет получить помощь от ЮНИСЕФ

Согласно обнародованной информации городского совета, в этом году в Харьковской области ЮНИСЕФ реализует совместные программы для поддержки особо уязвимых категорий семей с детьми.

Как отмечается, Харьковский горсовет и Детский фонд ООН подписали меморандум о взаимопонимании. Документ предусматривает укрепление сотрудничества в сфере поддержки детей, молодежи и семей. Как отметили в горсовете, меморандум закрепил намерения совместной реализации программ, направленных на предоставление:

социальных услуг;

образования;

здравоохранения;

повышения устойчивости инфраструктуры.

В частности, особое внимание будет уделено помощи детям и семьям, непосредственно пострадавшим от войны, а также совершенствованию системы предоставления социальных услуг.

"Для Харькова сотрудничество с ЮНИСЕФ имеет очень практическое значение. Речь идет о детях, которые должны иметь доступ к безопасному образованию, о семьях, нуждающихся в поддержке, о больницах, школах, детских садах, воде, тепле и социальных услугах. Мы благодарны ЮНИСЕФ за помощь, которую город получает с первых этапов полномасштабной войны, и за готовность продолжать работать с нами", — говорится в сообщении.

Куда обращаться за помощью и какие документы необходимо иметь

Ранее ЮНИСЕФ оказывал помощь жителям прифронтовых регионов, которые продолжают проживать в зоне 0–30 км от границы с Россией.

В частности, предполагалось предоставление денежной помощи на зимний сезон. Какой на этот раз будет помощь — в городском совете и громадах объявят позже.

Для оформления выплат от семей требовали заранее подготовить следующие документы (оригиналы):

паспорт гражданина;

идентификационный код;

свидетельства о рождении детей/паспорта;

идентификационные коды детей (при наличии);

банковский счет (IBAN);

справка о многодетной семье (если имеется);

документы, подтверждающие уязвимость (в частности, инвалидность ребенка).

Еще Новини.LIVE сообщали, что в июне граждане могут оформить денежную помощь в размере 12 300 грн. Речь идет о выплате для эвакуированных лиц в двух регионах. Оформить помощь могут граждане, которые переехали из-за атак, опасности или приказов местных властей о принудительной эвакуации.

Также Новини.LIVE писали о том, кто может получить гранты от Дании летом. Новая программа предусматривает выплаты на профессиональное обучение. Целью программы Датского совета по делам беженцев является обеспечение возможности пройти переквалификацию для трудоустройства. Получить выплаты могут украинцы, пострадавшие от войны.