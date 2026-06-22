Поддержка домохозяйств в Украине: кому начислят 65 000 грн

Мужчина и женщина с документами, деньги. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Ксения Симонова Редактор экономических новостей

Летом 2026 года представительство одной из крупнейших и старейших благотворительных организаций Дании Dan Church Aid и гуманитарной организации Norwegian Church Aid совместно с благотворительным фондом Myrnenebo запустили грантовую программу поддержки самозанятости и микропредпринимательства. В ее рамках граждане смогут получить до 65 000 грн.

О том, кому доступны выплаты, рассказывает издание Новини.LIVE.

Кому доступна грантовая поддержка до 65 000 грн

Как отмечают организаторы, стартовал прием заявок на конкурс микрогрантов для поддержки и развития самозанятости и микропредпринимательства среди жителей Снигуровской громады Баштанского района Николаевской области.

Цель программы — оказать поддержку в увеличении источников дохода, укреплении экономической устойчивости домохозяйств и снижении зависимости от гуманитарной помощи.

Поддержку можно получить на следующие виды деятельности:

выращивание овощей/фруктов;

производство мяса и молока, птицы, яиц;

пчеловодство;

производство сыров, полуфабрикатов, выпечки, копченых продуктов;

индивидуальный пошив/ремонт швейных изделий;

услуги в сфере индустрии красоты.

Размер денежной помощи и как ее получить

Согласно правилам грантовой программы поддержки самозанятости и микропредпринимательства, граждане смогут получить сумму до 65 000 грн.

Принять участие в программе можно, выполнив одновременно следующие условия:

Проживание и ведение своей деятельности в Снигуровской громаде; Наличие действующего собственного бизнеса; Отсутствие/наличие регистрации в качестве самозанятого лица; Заявитель или его родственники относятся к уязвимым группам населения; Ведение действующей деятельности, приносящей доход; Заявитель и члены домохозяйства не получали аналогичные гранты в течение последних 12 месяцев.

При этом программа не предусматривает финансирование для начала новой деятельности, а только для развития существующей.

При соответствии условиям программы граждане могут подать заявку, заполнив специальную форму.

Регистрация продлится до 28 июля 2026 года (включительно).

Ранее Новини.LIVE сообщали, кто может получить финансовую помощь в размере до 4 100 евро. Речь идет о проекте, предусматривающем гранты жителям одной из областей. Их предоставят микро- и малым предприятиям. Принять участие в проекте смогут только несколько категорий граждан. Окончательный размер гранта будет зависеть от финансового плана.

Также Новини.LIVE рассказывали, кому и где доступна денежная помощь от благотворительного фонда "Рокада" в июне. Речь идет о реализации программы для жителей одного из украинских городов. Финансовая помощь предусмотрена для уязвимых категорий населения, в частности, для пожилых людей. В ее рамках можно будет получить 10 800 грн.