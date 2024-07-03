Налог на недвижимость 2024 — когда платить и какие штрафы

Налог на жилье — сроки для оплаты и размеры штрафов в 2024 году
В 2024 году владельцам больших площадей недвижимости необходимо заплатить налог за "лишние" квадратные метры. Для этого установлены конкретные сроки, если этого не сделать — может ждать штраф.
Об этом сообщает издание NV.
Плата за "лишние" квадратные метры в 2024 году
По украинскому законодательству, налог на недвижимость нужно платить владельцам жилой недвижимости, если ее площадь выше определенных лимитов. А именно:
- квартира — свыше 60 кв. метров;
- дом — более 120 кв. метров.
Ставка налога зависит от расчета местных властей. Она, как правило, учитывает:
- тип недвижимости;
- ее расположение.
Размер этого налога зависит от минимальной заработной платы — исчисляют процент от нее в отчетном году (в 2024 году за 2023 год). Он не может быть больше 1,5% за один кв. метр.
В этом году налог составит 1,5% минималки — 6,7 тыс. грн. То есть, каждый дополнительный квадратный метр обойдется в 100,5 грн.
При наличии квартиры в 80 кв. метров — лишних 20 метров, то есть 2010 грн, а за дом в 200 кв. метров нужно отдать 8040 грн — за 80 лишних кв. метров.
Кому можно не платить налог на недвижимость
Налог не нужно платить собственникам жилья, если не превышает норму. Еще освобождены физлица, имеющие недвижимость:
- на территориях, где продолжаются/происходили активные боевые действия;
- на территориях, временно оккупированных РФ;
- непригодных для проживания из-за войны.
Штрафы за неуплату налога на недвижимость
Если владельцы жилья не уплатят налог на недвижимость в установленные сроки, то ждет штраф.
Так, опоздание с уплатой налога на 30 дней увеличит его размер на 5%, а более чем на месяц — на 10%.
Украинцы могут узнать точный размер налога на жилье в личном кабинете на сайте Налоговой службы. Можно использовать специальный калькулятор. Уведомления гражданам посылают до 1 июля, а уплатить налог необходимо до конца августа.
Что еще стоит знать
Напомним, в Украине многие физлица-предприниматели (ФЛП) выбирают упрощенную систему налогообложения. Известно, какие особенности и размеры налогов в 2024 году.
Ранее в Налоговой службе рассказали об особенностях зачисления налогов, уплаченных за границей. Зачисление происходит при подтверждении контролирующего органа другого государства.
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