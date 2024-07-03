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Налог на жилье — сроки для оплаты и размеры штрафов в 2024 году

3 июля 2024 07:40
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Налог на недвижимость 2024 — когда платить и какие штрафы
Подсчеты на калькуляторе. Фото: Pexels
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

В 2024 году владельцам больших площадей недвижимости необходимо заплатить налог за "лишние" квадратные метры. Для этого установлены конкретные сроки, если этого не сделать — может ждать штраф.

Об этом сообщает издание NV.

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Плата за "лишние" квадратные метры в 2024 году

По украинскому законодательству, налог на недвижимость нужно платить владельцам жилой недвижимости, если ее площадь выше определенных лимитов. А именно:

  • квартира — свыше 60 кв. метров;
  • дом — более 120 кв. метров.

Ставка налога зависит от расчета местных властей. Она, как правило, учитывает:

  • тип недвижимости;
  • ее расположение.

Размер этого налога зависит от минимальной заработной платы — исчисляют процент от нее в отчетном году (в 2024 году за 2023 год). Он не может быть больше 1,5% за один кв. метр.

В этом году налог составит 1,5% минималки — 6,7 тыс. грн. То есть, каждый дополнительный квадратный метр обойдется в 100,5 грн.

При наличии квартиры в 80 кв. метров — лишних 20 метров, то есть 2010 грн, а за дом в 200 кв. метров нужно отдать 8040 грн — за 80 лишних кв. метров.

Кому можно не платить налог на недвижимость

Налог не нужно платить собственникам жилья, если не превышает норму. Еще освобождены физлица, имеющие недвижимость:

  • на территориях, где продолжаются/происходили активные боевые действия;
  • на территориях, временно оккупированных РФ;
  • непригодных для проживания из-за войны.

Штрафы за неуплату налога на недвижимость

Если владельцы жилья не уплатят налог на недвижимость в установленные сроки, то ждет штраф.

Так, опоздание с уплатой налога на 30 дней увеличит его размер на 5%, а более чем на месяц — на 10%.

Украинцы могут узнать точный размер налога на жилье в личном кабинете на сайте Налоговой службы. Можно использовать специальный калькулятор. Уведомления гражданам посылают до 1 июля, а уплатить налог необходимо до конца августа.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине многие физлица-предприниматели (ФЛП) выбирают упрощенную систему налогообложения. Известно, какие особенности и размеры налогов в 2024 году.

Ранее в Налоговой службе рассказали об особенностях зачисления налогов, уплаченных за границей. Зачисление происходит при подтверждении контролирующего органа другого государства.

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