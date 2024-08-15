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Налог на землю в Украине — кто может его не платить

15 августа 2024 12:59
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Кто может не платить земельный налог в Украине
Человек в поле. Фото: Новини.LIVE
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

Земельный налог в Украине обязателен для всех собственников и пользователей земельных участков, но некоторые категории граждан имеют право на освобождение от уплаты. К примеру, пенсионеры по возрасту не обязаны платить налог, если площадь их земельного участка не превышает установленные законом лимиты.

О том, кто может не платить налог на землю, рассказывает OBOZ.UA.

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Детальнее о налоге на землю

В Украине установлен ежегодный налог на землю, обязательный для всех землевладельцев и постоянных землепользователей. Законодательство также предусматривает льготы, позволяющие некоторым категориям граждан уменьшить налоговую нагрузку или полностью освободиться от его уплаты.

Земельный налог является обязательным платежом, который владельцы или пользователи земельного участка должны уплачивать ежегодно. Размер налога определяется путем умножения нормативной денежной оценки участка на ставку налога, установленную местным советом. Ставки могут изменяться в зависимости от назначения земли и ее расположения.

Налог начисляется, исходя из данных из Государственного земельного кадастра. Органы контроля посылают счет с суммой налога до 1 июля текущего года. В счете указан кадастровый номер и площадь участка, размер ставки налога, а также возможные льготы.

Кто может не платить земельный налог

Законодательство позволяет избежать уплаты земельного налога, если площадь участка не превышает установленных лимитов. Сейчас эти лимиты таковы:

  • Для ведения личного крестьянского хозяйства: не более 2 гектаров.
  • Для строительства и обслуживания жилого дома: в селах — не более 0,25 га, в поселках — не более 0,15 га, в городах — не более 0,10 га.
  • Для индивидуального дачного строительства: не больше 0,10 га.
  • Для строительства индивидуальных гаражей: не больше 0,01 га.
  • Для ведения садоводства: не больше 0,12 га.

Льготные категории населения

Некоторые категории граждан могут быть освобождены от уплаты земельного налога или уплачивать его в уменьшенном размере. К ним относятся:

  • пенсионеры (по возрасту): освобождаются от уплаты налога при условии, что площадь земельного участка не превышает установленные нормы;
  • лица с инвалидностью первой и второй;
  • физические лица, воспитывающие трех и более детей младше 18 лет;
  • ветераны войны;
  • лица, пострадавшие в результате Чернобыльской катастрофы.

Пенсионеры, получающие пенсию по возрасту, могут быть освобождены от уплаты земельного налога, если площадь их земельного участка не превышает установленные нормы. Это означает, что большинство пенсионеров в Украине, владеющих участками для личных нужд, не будут обязаны уплачивать налог, при условии, что их участки соответствуют нормативным ограничениям.

Что еще нужно знать

Напомним, стоимость земли под застройку в Украине значительно колеблется в зависимости от ее назначения. Сельскохозяйственные участки в 2024 году оцениваются в пределах от 1 000 до 10 000 долларов за сотку, жилые и коммерческие — от 5 000 до 50 000 долларов и выше, а промышленные — от 10 000 до 100 000 долларов. Цены определяются расположением, наличием коммуникаций и инфраструктуры, а также рыночным спросом и предложением.

Мы также писали, что в Украине ожидается удорожание сельскохозяйственной земли в ближайшие годы. В частности, эксперты назвали максимальный уровень цен земельных паев, который может быть достигнут в 2024 году.

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