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В Україні підскочать ціни на землю — коли і на скільки

26 липня 2024 11:37
Ксенія Симонова - Редактор
Ціна на землю в Україні — експерти попереджають про подорожчання
Сільськогосподарська техніка працює в полі. Фото: pixabay
Ксенія Симонова - Редактор

В Україні очікується подорожчання сільськогосподарської землі у найближчі роки. Зокрема, експерти назвали максимальний рівень цін земельних паїв, якого можуть досягнути у 2024 році.

Про це йдеться у прогнозі старшого проєктного менеджера із земельної реформи Офісу реформ Кабміну Андрія Мартина, пише 24 Канал.

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Питання вартості землі залишається одним із найактуальніших для багатьох громадян останні три роки, коли працює ринок землі. Виходячи з даних Opendatabot, найбільш запитуваними є земельні угіддя у Полтавській області, де громадяни продали більш ніж 60,36 га землі у середньому за 42,75 тис. гривень. Активно продають землю у Дніпропетровській області (58,86 га) та Харківській області (54,45 га).

За три роки вартість землі зросла на 10%. Станом на червень поточного року гектар ріллі в середньому коштує 49,14 тис. гривень.

За словами проєктного менеджера із земельної реформи Офісу реформ Кабміну Андрія Мартина, під час війни складно робити прогнози щодо цін, однак орієнтовно очікується подальше поступове зростання цін на сільськогосподарську землю. Зокрема, у 2024 році — максимально додасть у вартості ще 10-15%.

Пов'язано це з тим, що було відновлено торгівлю сільськогосподарською продукцією морем, з огляду на це, маржинальність агробізнесу має тенденцію до відновлення. Так, порти в Одеській виходять на довоєнні показники.

Проте ціна сільгоспугідь в Україні дуже далека від показників у Західній Європі. Для порівняння, у сусідній Польщі вартість землі втричі вища.

Скасування мораторію на продаж земель

Як відомо, з 1 липня 2021 року в Україні розпочався перший етап земельної реформи, коли скасували заборону, що діяла ще з березня 1992 року, та дозволили продажі землі. Громадяни можуть купувати до 100 га.

З 1 січня 2024 року до цієї когорти учасників ринку долучилися вітчизняні юридичні особи. Однак лише ті, учасниками (акціонери, члени) яких є лише громадяни України чи держава, або тергромади. Максимальний розмір земель у власності юрособи не може перевищувати 10 тис. га.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні кожен громадянин має право на безплатну ділянку землі. Під час повномасштабної війни процедура призупинена, однак дозволяється обрати ділянку для подальшого оформлення у майбутньому.

Також ми писали, що в Україні частині підприємців скасували необхідність сплати податків за землю та нерухомість. Таку підтримку отримали підприємці Харкова.

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