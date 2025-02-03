Налогообложение международных посылок — нардеп раскрыла перспективы принятия закона

Зал Верховной Рады Украины. Иллюстративное фото: Голос Украины

Законопроект о налогообложении международных посылок еще не поступил в профильный комитет. Его перспективы остаются неопределенными.

Об этом сообщила народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк в комментарии корреспонденту Новини.LIVE Галине Остаповец.

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Налог на посылки

По словам нардепа, ежегодно в Украину поступают миллионы посылок, но таможенников недостаточно, чтобы каждой из них присваивать отдельный код.

"У нас несколько миллионов посылок в год, и количество таможенников совсем недостаточно для того, чтобы каждой посылке присвоить свой код", — сказала она.

Василевская-Смаглюк подчеркнула, что автор законопроекта Даниил Гетманцев настаивает, что инициатива направлена на поддержку отечественного производителя, но депутаты хотят получить детальные расчеты по финансовому эффекту и влиянию на таможенную систему.

"Поэтому надо видеть расчеты. Добавит ли это в бюджет, или вызовет больше негатива. Законопроект еще не рассматривали в профильном комитете, и пока его перспективы остаются неопределенными", — подытожила народный депутат.

Напомним, в январе 2025 года в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, предусматривающий введение налога на все международные посылки, независимо от их стоимости. Инициатором документа выступил глава финансового комитета Даниил Гетманцев, а среди его соавторов — народные депутаты Марьяна Безуглая и Максим Бужанский.

Также мы рассказывали, что Укрпочта будет доставлять посылки по-новому уже с 3 февраля.