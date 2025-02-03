Налогообложение международных посылок — нардеп раскрыла перспективы принятия закона

Налог на посылки — в Раде оценили шансы на принятие закона
Законопроект о налогообложении международных посылок еще не поступил в профильный комитет. Его перспективы остаются неопределенными.
Об этом сообщила народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк в комментарии корреспонденту Новини.LIVE Галине Остаповец.
Налог на посылки
По словам нардепа, ежегодно в Украину поступают миллионы посылок, но таможенников недостаточно, чтобы каждой из них присваивать отдельный код.
"У нас несколько миллионов посылок в год, и количество таможенников совсем недостаточно для того, чтобы каждой посылке присвоить свой код", — сказала она.
Василевская-Смаглюк подчеркнула, что автор законопроекта Даниил Гетманцев настаивает, что инициатива направлена на поддержку отечественного производителя, но депутаты хотят получить детальные расчеты по финансовому эффекту и влиянию на таможенную систему.
"Поэтому надо видеть расчеты. Добавит ли это в бюджет, или вызовет больше негатива. Законопроект еще не рассматривали в профильном комитете, и пока его перспективы остаются неопределенными", — подытожила народный депутат.
Напомним, в январе 2025 года в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, предусматривающий введение налога на все международные посылки, независимо от их стоимости. Инициатором документа выступил глава финансового комитета Даниил Гетманцев, а среди его соавторов — народные депутаты Марьяна Безуглая и Максим Бужанский.
Также мы рассказывали, что Укрпочта будет доставлять посылки по-новому уже с 3 февраля.
Читайте Новини.LIVE!