Оподаткування міжнародних посилок — нардепка розкрила перспективи ухвалення закону

Зала Верховної Ради України. Ілюстративне фото: Голос України

Законопроєкт щодо оподаткування міжнародних посилок ще не надійшов до профільного комітету. Його перспективи залишаються невизначеними.

Про це повідомила народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк в коментарі кореспондентці Новини.LIVE Галині Остаповець.

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За словами нардепки, щороку в Україну надходять мільйони посилок, але митників недостатньо, щоб кожній із них присвоювати окремий код.

"У нас декілька мільйонів посилок на рік, і кількість митників зовсім недостатня для того, щоб кожній посилці присвоїти свій код", — сказала вона.

Василевська-Смаглюк підкреслила, що автор законопроєкту Данило Гетманцев наполягає, що ініціатива спрямована на підтримку вітчизняного виробника, але депутати хочуть отримати детальні розрахунки щодо фінансового ефекту та впливу на митну систему.

"Тому треба бачити розрахунки. Чи додасть це в бюджет, чи викличе більше негативу. Законопроєкт ще не розглядали у профільному комітеті, і наразі його перспективи залишаються невизначеними", — підсумувала народна депутатка.

Нагадаємо, в січні 2025 року у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, що передбачає запровадження податку на всі міжнародні посилки, незалежно від їхньої вартості. Ініціатором документа виступив голова фінансового комітету Данило Гетманцев, а серед його співавторів — народні депутати Мар’яна Безугла та Максим Бужанський.

Також ми розповідали, що Укрпошта доставлятиме посилки по-новому вже з 3 лютого.