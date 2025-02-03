Транспортный налог в 2025 году — кто и сколько должен заплатить

Автомобили Мерседес. Фото: УНИАН

В 2025 году на украинцев, у которых есть дорогие автомобили, ждут дополнительные расходы. Все потому, что они должны уплатить транспортный налог, размер которого составляет 25 тыс. грн.

Однако, как сообщили в пресс-службе Министерства экономики Украины, платить налог придется не всем владельцам дорогих машин.

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Известно, что речь о транспортных средствах, которые:

моложе пяти лет;

стоимость которых превышает три млн грн.

Налогом будут облагаться такие марки автомобилей, как:

Aston Martin;

Bentley;

BMW;

Mercedes;

Porsche;

Land Rover;

Lexus;

Toyota и другие.

Поэтому если у вас есть автомобиль, который отвечает приведенным выше критериям, вам придется заплатить 25 тыс.грн транспортного налога. Стоимость автомобиля на сумму не влияет, поскольку она является фиксированной.

Транспортный налог платят две категории граждан:

физические лица — владельцы автомобилей, сообщение которым пришлет налоговая служба;

юридические лица — им нужно самостоятельно рассчитать и уплатить налог.

Физическим лицам-предпринимателям нужно платить налог ежегодно. Налоговая предоставляет им для этого 60 дней после предупреждения об обязанности оплаты. Зато юрлица платят налог ежеквартально.

Транспортный налог — обязательно ли платить

За игнорирование налога в Украине предусмотрены штрафы:

если просрочка длится до 30 дней — 10% от суммы налога (2,5 тыс. грн);

если задержать оплату более чем на 30 дней — 20% от суммы налога (5 тыс. грн).

Кроме того, владельцам дорогих авто придется платить пени за каждый день просрочки. Также гражданам могут заблокировать активы, если сумма задолженности будет существенной.

Стоит заметить, что не платить налог, даже если имеете дорогую машину, можно. При условии:

что автомобиль угнали;

автомобиль продали. Тогда налог платит тот, кто стал владельцем по состоянию на 1 января.

Напомним, что до 1 мая украинцы должны отчитаться о полученных в течение 2025 года доходах. Ко всему, граждане должны уплатить и налоги.

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