Транспортний податок у 2025 році — хто та скільки має заплатити

Автомобілі Мерседес. Фото: УНІАН

У 2025 році на українців, які мають дорогі автомобілі, чекають додаткові витрати. Усе тому, що вони повинні сплатити транспортний податок, розмір якого складає 25 тис. грн.

Однак, як повідомили у пресслужбі Міністерства економіки України, платити податок доведеться не всім власникам дорогих машин.

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Відомо, що мова про транспортні засоби, які:

молодші за п'ять років;

вартість яких перевищує 3 млн грн.

Оподатковуватимуться такі марки автомобілів, як:

Aston Martin;

Bentley;

BMW;

Mercedes;

Porsche;

Land Rover;

Lexus;

Toyota та інші.

Тож якщо у вас є автомобіль, який відповідає наведеним вище критеріям, вам доведеться сплатити 25 тис. грн транспортного податку. Вартість автівки на суму не впливає, оскільки вона є фіксованою.

Транспортний податок сплачують дві категорії громадян:

фізичні особи — власники автомобілів, повідомлення яким надішле податкова служба;

юридичні особи — їм потрібно самостійно розрахувати та сплатити податок.

Фізичним особам-підприємцям потрібно платити податок щороку. Податкова надає їм для цього 60 днів після попередження щодо обов'язку оплати. Натомість юрособи платять податок щоквартально.

Транспортний податок — чи обов'язково сплачувати

За ігнорування податку в Україні передбачені штрафи:

якщо простроченість триває до 30 днів — 10% від суми податку (2,5 тис. грн);

якщо затримати оплату на понад 30 днів — 20% від суми податку (5 тис. грн).

Крім того, власникам дорогих авто доведеться сплачувати пені за кожен день прострочення. Також громадянам можуть заблокувати активи, якщо сума заборгованості буде суттєвою.

Варто зауважити, що не сплачувати податок, навіть якщо маєте дорогу автівку, можна за умови:

що автомобіль викрали;

що автомобіль продали. Тоді податок сплачує той, хто став власником станом на 1 січня.

Нагадаємо, що до 1 травня українці мають прозвітувати про отримані впродовж 2025 року доходи. До всього, громадяни повинні сплатити й податки.

Також ми розповідали, що для українців хочуть запровадити новий податок. Нововведення підтримали найбільші вітчизняні бізнес-асоціації.