Налоговые скидки на товары — кто имеет право на компенсации в 2024 году

Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине налогоплательщики на доходы физлиц имеют право получить налоговые скидки до конца 2024 года. Компенсация на покупку товаров не переносится на следующий год.

Об этом сообщает Главное управление ГНС в Днепропетровской области.

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Что нужно знать о налоговой скидке

Как поясняют в пресс-службе ГНС, налоговая скидка для физлиц, не являющихся субъектами хозяйствования — это возможность вернуть от государства часть уплаченного налога на доходы за покупку определенных товаров или услуг. Налоговую скидку предоставляют в текущем году по результатам предыдущего.

Согласно нормам Кодекса, в налоговую скидку включают фактически осуществленные в течение налогового года налогоплательщиком расходы, подтверждаемые платежными или расчетными документами (квитанции, фискальные или товарные чеки).

Следует подать копии документов (кроме е-расчетных документов) вместе с налоговой декларацией об имущественном состоянии и доходах в контролирующий орган. В то же время оригиналы этих документов не нужны, их необходимо хранить в течение срока давности, установленного Кодексом.

Сроки права на компенсацию и суммы

Как объясняют налоговики, если налогоплательщики до конца налогового года, следующего за отчетным, не воспользуются правом на начисление налоговой скидки, то право на последующие годы не перенесут.

Сумма налоговой скидки, которую начислят налогоплательщику в отчетном году, не может быть больше суммы годового общего налогооблагаемого дохода налогоплательщика, начисленного как зарплата, уменьшенную с учетом положений п. 164.6 ст. 164 Кодекса.

В то же время сумма налоговой скидки, начисленная налогоплательщику, в случае включения в налоговую скидку расходов, предусмотренных п.п. 166.3.10 п. 166.3 ст. 166 Налогового кодекса должны рассчитать отдельно от других расходов. Размер не может превышать сумму годового общего налогооблагаемого дохода плательщика налога, полученного в виде дивидендов, кроме сумм дивидендов, не включаемых в расчет общего месячного/годового налогооблагаемого дохода (п.п. 166.4.4 п. 166.4 ст. 166 Налогового кодекса).

Налогоплательщик должен в годовой налоговой декларации, которую подает до 31 декабря (включительно), следующего за отчетным, налогового года, должен указать основания для начисления налоговой скидки с указанием конкретных сумм.

"Так, по результатам 2023 года, плательщики имеют право воспользоваться налоговой скидкой и подать годовую налоговую декларацию по 31 декабря 2024 года (включительно)", — говорится в сообщении налоговиков.

Таким образом, чтобы получить такую скидку, нужно до конца года подать годовую налоговую декларацию об имущественном положении и доходах. Оперативно сделать это можно в мобильном приложении "Моя налоговая".

Что еще стоит знать

Напомним, налоговики предупредили украинцев, какое ожидает наказание за накопление налоговых долгов в 2024 году. Специалисты рассказали об угрозе списания средств и описании имущества со счетов налогоплательщиков.

Также сообщалось, что в Верховной Раде должны рассмотреть законопроект №1125 о повышении акцизного налога на топливо. Документ внесет изменения в Налоговый кодекс с целью приближения законодательства к нормам Европейского Союза (ЕС).