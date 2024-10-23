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Налоговая планирует получить доступ к счетам украинцев и бизнеса — какая причина

23 октября 2024 13:21
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Налоговая получит доступ к банковской тайне — нардепка объяснила детали
Банковская карта в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

Государственная налоговая служба (ГНС) намерена усилить контроль за украинскими гражданами и предприятиями, стремясь получить доступ к данным о банковских счетах физических и юридических лиц. Это означает, что ГНС планирует получать информацию, являющуюся банковской тайной, о клиентах банков, не являющихся объектами налоговых проверок.

Об этом сообщила народная депутат и член комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина в Telegram.

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В одном из пунктов Национальной стратегии доходов отмечено, что налоговая служба получит доступ к данным о банковских счетах украинцев. Это означает, что ГНС намерена получать информацию, являющуюся банковской тайной, о клиентах банков, не подлежащих проверкам со стороны налоговых органов.

Южанина подчеркнула, что важно принять эффективные меры по восстановлению доверия к работе налоговых органов, особенно в отношении обработки персональных данных плательщиков. Обществу необходимо предоставить гарантии, что расширенные полномочия не будут использоваться для давления на граждан. Только при таких условиях можно говорить о расширении доступа налоговых органов к информации о финансовых операциях на счетах налогоплательщиков.

Депутат отметила, что налоговики пока не приняли никаких мер по восстановлению доверия со стороны граждан. В то же время уже подготовлены предложения по внесению законодательных изменений, которые позволят банкам раскрывать информацию, являющуюся банковской тайной.

"К такой информации ГНС предлагает отнести, в частности, сведения по операциям по счетам конкретного юридического лица, ФЛП или обычного гражданина за определенный промежуток времени с указанием контрагентов и назначений платежей. При этом такую информацию банки должны будут предоставлять с целью проведения налоговой документальных проверок банков и их обособленных подразделений", — пояснила Южанина.

Такие намерения Государственной налоговой службы уже вызвали беспокойство в Национальном банке, подчеркивающем, что действующее законодательство предоставляет налоговым органам все необходимые полномочия для получения нужных данных.

Она добавила, что расширение полномочий налоговиков по раскрытию банковской тайны без достаточных обоснований, как это предлагается ГНС, по крайней мере, может негативно отразиться на имплементации законодательства Евросоюза в Украине.

Что еще нужно знать

Напомним, 22 октября экономист Сергей Фурса заявил, что налоговая пока не будет получать информацию об украинцах. Речь идет о той, которая принадлежит к банковской тайне.

Мы также писали, что Государственная налоговая служба Украины (ГНСУ) будет тщательно проверять международные перевозки пассажиров. Ведомство наладило соответствующий механизм взаимодействия с пограничниками, что позволит получать больше информации о перевозчиках и пассажирах на границе.

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