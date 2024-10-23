Податкова отримає доступ до банківської таємниці — нардепка пояснила деталі

Бнківська картка в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Державна податкова служба (ДПС) має намір посилити контроль за українськими громадянами та підприємствами, прагнучи отримати доступ до даних про банківські рахунки фізичних та юридичних осіб. Це означає, що ДПС планує отримувати інформацію, яка є банківською таємницею, про клієнтів банків, які не є об'єктами податкових перевірок.

Про це повідомила народна депутатка та членкиня комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна у Telegram.

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Чому Податкова хоче отримати доступ до рахунків

В одному з пунктів Національної стратегії доходів зазначено, що податкова служба отримає доступ до даних про банківські рахунки українців. Це означає, що ДПС має намір отримувати інформацію, яка є банківською таємницею, щодо клієнтів банків, які не підлягають перевіркам з боку податкових органів.

Южаніна підкреслила, що важливо вжити ефективних заходів для відновлення довіри до роботи податкових органів, особливо стосовно обробки персональних даних платників. Суспільству необхідно надати гарантії, що розширені повноваження не будуть використовуватися для тиску на громадян. Лише за таких умов можна говорити про розширення доступу податкових органів до інформації про фінансові операції на рахунках платників податків.

Депутатка зазначила, що податківці поки що не вжили жодних заходів для відновлення довіри з боку громадян. Водночас уже підготовлено пропозиції щодо внесення законодавчих змін, які дозволять банкам розкривати інформацію, що є банківською таємницею.

"До такої інформації ДПС пропонує віднести, зокрема, відомості щодо операцій за рахунками конкретної юридичної особи, ФОП або звичайного громадянина за певний проміжок часу із зазначенням контрагентів та призначень платежів. При цьому таку інформацію банки повинні будуть надавати з метою проведення податковою документальних перевірок банків та їх відокремлених підрозділів", — пояснила Южаніна.

Такі наміри Державної податкової служби вже викликали занепокоєння в Національному банку, який наголошує, що чинне законодавство надає податковим органам усі необхідні повноваження для отримання потрібних даних.

Вона додала, що розширення повноважень податківців щодо розкриття банківської таємниці без достатніх обґрунтувань, як це пропонується ДПС, принаймні, може негативно вплинути на імплементацію законодавства Євросоюзу в Україні.

Що ще треба знати

Нагадаємо, 22 жовтня економіст Сергій Фурса заявив, що податкова поки не буде отримувати інформацію про українців. Йдеться про ту, яка належить до банківської таємниці.

Ми також писали, що Державна податкова служба України (ДПСУ) ретельно перевірятиме міжнародні перевезення пасажирів. Відомство налагодило відповідний механізм взаємодії із прикордонниками, що дозволить отримувати більше інформації щодо перевізників та пасажирів на кордоні.