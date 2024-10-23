Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow Податкова планує отримати доступ до рахунків українців та бізнесу — яка причина arrow

Податкова планує отримати доступ до рахунків українців та бізнесу — яка причина

23 жовтня 2024 13:21
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Податкова отримає доступ до банківської таємниці — нардепка пояснила деталі
Бнківська картка в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

Державна податкова служба (ДПС) має намір посилити контроль за українськими громадянами та підприємствами, прагнучи отримати доступ до даних про банківські рахунки фізичних та юридичних осіб. Це означає, що ДПС планує отримувати інформацію, яка є банківською таємницею, про клієнтів банків, які не є об'єктами податкових перевірок.

Про це повідомила народна депутатка та членкиня комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна у Telegram.

Читайте також:

Чому Податкова хоче отримати доступ до рахунків

В одному з пунктів Національної стратегії доходів зазначено, що податкова служба отримає доступ до даних про банківські рахунки українців. Це означає, що ДПС має намір отримувати інформацію, яка є банківською таємницею, щодо клієнтів банків, які не підлягають перевіркам з боку податкових органів.

Южаніна підкреслила, що важливо вжити ефективних заходів для відновлення довіри до роботи податкових органів, особливо стосовно обробки персональних даних платників. Суспільству необхідно надати гарантії, що розширені повноваження не будуть використовуватися для тиску на громадян. Лише за таких умов можна говорити про розширення доступу податкових органів до інформації про фінансові операції на рахунках платників податків.

Депутатка зазначила, що податківці поки що не вжили жодних заходів для відновлення довіри з боку громадян. Водночас уже підготовлено пропозиції щодо внесення законодавчих змін, які дозволять банкам розкривати інформацію, що є банківською таємницею.

"До такої інформації ДПС пропонує віднести, зокрема, відомості щодо операцій за рахунками конкретної юридичної особи, ФОП або звичайного громадянина за певний проміжок часу із зазначенням контрагентів та призначень платежів. При цьому таку інформацію банки повинні будуть надавати з метою проведення податковою документальних перевірок банків та їх відокремлених підрозділів", — пояснила Южаніна.

Такі наміри Державної податкової служби вже викликали занепокоєння в Національному банку, який наголошує, що чинне законодавство надає податковим органам усі необхідні повноваження для отримання потрібних даних.

Вона додала, що розширення повноважень податківців щодо розкриття банківської таємниці без достатніх обґрунтувань, як це пропонується ДПС, принаймні, може негативно вплинути на імплементацію законодавства Євросоюзу в Україні.

Що ще треба знати

Нагадаємо, 22 жовтня економіст Сергій Фурса заявив, що податкова поки не буде отримувати інформацію про українців. Йдеться про ту, яка належить до банківської таємниці.

Ми також писали, що Державна податкова служба України (ДПСУ) ретельно перевірятиме міжнародні перевезення пасажирів. Відомство налагодило відповідний механізм взаємодії із прикордонниками, що дозволить отримувати більше інформації щодо перевізників та пасажирів на кордоні.

бізнес банківські рахунки гроші платежі Податкова служба

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

13:34 Зарплати вище 1 млн грн — які доходи керівників держбанків України

13:27 Кричала й не хотіла їсти — в Одесі батько звіряче побив двомісячну дитину

13:21 Податкова планує отримати доступ до рахунків українців та бізнесу — яка причина

13:20 Синоптик Діденко попередила про антициклон Xelat — якою буде погода завтра

13:17 Зінченко окремо підійшов до вболівальників Шахтаря після матчу з Арсеналом

Відібрати куплену інвалідність — що загрожує тим, хто дав хабар МСЕК - 80x80

Відібрати куплену інвалідність — що загрожує тим, хто дав хабар МСЕК

Text

13:16 Підготовка теракту у Києві і затримання російських агентів — ефір День.LIVE

13:00 Допомога бійцям та родинам — де в Україні виплачують до 60 тис. грн

12:59 Не можна забувати — в Одесі вшанували пам'ять жертв Голокосту, фото

12:49 Україна отримала черговий транш від МВФ — яка сума і на що витратять

12:31 В школах Одещини будуть нові кухні та їдальні — кому пощастить

13:34 Зарплати вище 1 млн грн — які доходи керівників держбанків України

13:27 Кричала й не хотіла їсти — в Одесі батько звіряче побив двомісячну дитину

13:21 Податкова планує отримати доступ до рахунків українців та бізнесу — яка причина

13:20 Синоптик Діденко попередила про антициклон Xelat — якою буде погода завтра

13:17 Зінченко окремо підійшов до вболівальників Шахтаря після матчу з Арсеналом

Відібрати куплену інвалідність — що загрожує тим, хто дав хабар МСЕК - 80x80

Відібрати куплену інвалідність — що загрожує тим, хто дав хабар МСЕК

13:00 Допомога бійцям та родинам — де в Україні виплачують до 60 тис. грн

12:59 Не можна забувати — в Одесі вшанували пам'ять жертв Голокосту, фото

12:49 Україна отримала черговий транш від МВФ — яка сума і на що витратять

12:31 В школах Одещини будуть нові кухні та їдальні — кому пощастить

12:27 Скандал навколо МСЕК — Ляшко відповів, чи збирається у відставку

06:40 Ціни за 1 кг чормету наприкінці жовтня — скільки коштує металобрухт в Україні

06:30 В Україні продовжують рости ціни на соняшник — скільки коштують зернові у жовтні

22 жовтня 2024

18:22 Їсти смачно та корисно — реформа харчування у школах Одещини

06:40 В Україні зростають ціни на золото — ціна дорогоцінних металів у жовтні

21 жовтня 2024

23:41 Військовий із США розповів, чому воює за Україну

18 жовтня 2024

18:49 Рейди ТЦК у кафе, ресторанах та на Дерибасівській — що кажуть одесити

16:42 Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини

Ексклюзив

06:56 Робота в небі під час війни — як сьогодні літають українські стюардеси

17 жовтня 2024
Ексклюзив

20:57 Скільки українців страждають від стресових розладів — шокуюча цифра від лікаря

16 жовтня 2024

06:40 Скільки коштує латунь в Україні — ціни на кольорові метали у жовтні

Text

13:16 Підготовка теракту у Києві і затримання російських агентів — ефір День.LIVE

Text

10:25 Корольчук спрогнозував, коли в Україні можуть поновитися відключення світла

Text

08:00 Зеленський дорікнув НАТО в нестачі зброї для зупинення Путіна — ефір Ранок.LIVE

Text

07:58 Ауслендер розповів, як Ізраїль готується до жорсткої відповіді Ірану

Text

06:41 Історичний візит Байдена та суворі правила на Гелловін — головне з Німеччини

22 жовтня 2024
Text

22:39 Гончаренко пояснив, як звільнення Костіна вплине на його кар'єру

Text

21:11 США передали додатковий пакет допомоги Ізраїлю — Ауслендер відповів, що туди увійшло

Text

20:42 Летальна зброя від Південної Кореї та наслідки обстрілу Сум — Просто.Новини

Text

19:34 Юрист зробив гучну заяву щодо зниження мобілізаційного віку

Text

18:42 Експерт прокоментував можливість введення в Україну військ НАТО

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:00 Росіянин з українським паспортом — куди зник сценарист "Кварталу" Валерій Жидков

9 жовтня 2024

17:29 Мобілізація чоловіків віком 50+ — що змінилося у жовтні

21 жовтня 2024

20:00 На чому правильно смажити яйця, щоб не нашкодити здоров'ю

11 жовтня 2024

10:13 Понад 30 постраждалих та загиблі — у ДСНС показали наслідки ДТП біля Львова

14 жовтня 2024

19:10 Нардеп назвав кількість українців, які досі не оновили свої дані в ТЦК

15 жовтня 2024

07:21 ВЛК визнала призовника придатним, але суд не погодився — у чому причина

21 жовтня 2024

08:00 Українцям виплатять по 10,8 тис. грн у жовтні — деталі

19 жовтня 2024

06:25Повістку не дають, а вантажать в бусик — що робити з такою поведінкою ТЦК

10 жовтня 2024

08:00 Одноразова грошова допомога у 6,6 тис. грн — хто зможе отримати

17 жовтня 2024

05:19 Змія винагородить сильних та мудрих — що принесе 2025 рік всім знакам Зодіаку