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Налоговики будут сотрудничать с НАБУ против взяточников-бизнесменов

9 января 2024 11:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Коррупция в Украине — Налоговая и НАБУ будут бороться с подкупом иностранцев
Пачки американской валюты. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине законодательно планируют ввести налоговые меры, призванные усилить борьбу со взяточничеством и подкупом иностранных чиновников. Это одна из предпосылок внедрения международных стандартов и обретения Украиной членства в Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Соответствующий законопроект №10319 ожидает рассмотрения в Верховной Раде.

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Документ рекомендовал принять в первом чтении Комитет ВРУ по финансам, налоговой и таможенной политике.

Речь идет о проекте закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины по учету положений Рекомендаций Совета Организации экономического сотрудничества и развития по налоговым мерам для дальнейшей борьбы с подкупом иностранных должностных лиц в международных деловых операциях".

В частности, документ предлагает:

  • дополнить понятие Налогового кодекса обстоятельствами или фактами, которые могут быть свидетельством о предоставлении налогоплательщиками взятки иностранному должностному лицу и положением, которые в случае их выявления контролирующий орган будет руководствоваться специальным перечнем Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), обнародованном на официальном сайте;
  • предоставить возможность контролирующим органам передавать в НАБУ факты, выявленные в рамках проверок налогоплательщиков, являющихся признаками предоставления взятки и информирования налогоплательщиков;
  • увеличить сроки хранения документов налогоплательщиков в случае получения таких данных о признаках предоставления неправомерной выгоды;
  • уплаты штрафа плательщиком налога, если будет указано в налоговой декларации по налогу на прибыль компаний разницы, определенной при проверке фактов неправомерной выгоды, в размере 7,5% от суммы разницы;
  • провести документальную внеплановую проверку налогоплательщика, в отношении которого есть судебный приговор за предложение, обещание или предоставление взятки и такие деяния могли повлиять на сумму расходов, которые были учтены при определении объекта налогообложения;
  • начислить денежное обязательство без соблюдения срока давности, если в отношении гражданина вынесен приговор суда за предложение, обещание или предоставление взятки, что могло повлиять на сумму расходов при определении объекта налогообложения.

 

коррупция
Источник: ВРУ

Что еще стоит знать

Напомним, некоторые украинцы в 2024 году могут вернуть часть средств, израсходованных в предыдущем году. Это возможно благодаря так называемой "налоговой скидке".

Также мы писали, что с января 2024 года предприниматели в Украине должны платить более высокие размеры налогов. В частности, отдать больше придется физлицам-предпринимателям, некоторым водителям и владельцам недвижимости.

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