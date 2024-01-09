Корупція в Україні — Податкова та НАБУ боротимуться з підкупом іноземців

Пачки американської валюти. Фото: Unplush

В Україні законодавчо планують запровадити податкові заходи, покликані посилити боротьбу з хабарництвом та підкупом іноземних посадовців. Це одна з передумов запровадження міжнародних стандартів та набуття Україною членства в Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР).

Відповідний законопроєкт №10319 чекає на розгляд у Верховній Раді.

Читайте також:

Боротьба з хабарництвом серед підприємців

Документ рекомендував ухвалити у першому читанні Комітет ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики.

Йдеться про проєкт закону "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо врахування положень Рекомендацій Ради Організації економічного співробітництва та розвитку стосовно податкових заходів для подальшої боротьби з підкупом іноземних посадових осіб у міжнародних ділових операціях".

Зокрема, документ пропонує:

доповнити поняття Податкового кодексу обставинами чи фактами, що можуть бути свідченням про надання платниками податків хабаря іноземній службовій особі та положенням, що у разі їх виявлення контролюючий орган керуватиметься спеціальним переліком Національного антикорупційного бюро України (НАБУ), оприлюдненим на офіційному сайті;

надати можливість контролюючим органам передавати у НАБУ факти, виявлені в рамках перевірок платників податків, що є ознаками надання хабаря та інформування платників податків;

збільшити терміни зберігання документів платників податків у разі одержання таких даних про ознаки надання неправомірної вигоди;

сплати штрафу платником податку, якщо буде зазначено у податковій декларації з податку на прибуток компаній різниці, визначеної під час перевірки фактів неправомірної вигоди, у розмірі 7,5% від суми різниці;

провести документальну позапланову перевірку платника податків, щодо якого є судовий вирок за пропозицію, обіцянку чи надання хабаря і такі діяння могли мати вплив на суму витрат, які були враховані під час визначення об’єкта оподаткування;

нарахувати грошове зобов’язання без дотримання терміну давності, якщо щодо громадянина винесено вирок суду за пропозицію, обіцянку чи надання хабаря, що могло мати вплив на суму витрат під час визначення об’єкта оподаткування.

Джерело: ВРУ

Що ще варто знати

Нагадаємо, деякі українці у 2024 році можуть повернути частину коштів, витрачених попереднього року. Це можливо завдяки так званій "податковій знижці".

Також ми писали, що із січня 2024 року підприємці в Україні мають сплачувати вищі розміри податків. Зокрема, віддати більше доведеться фізособам-підприємцям, деяким водіям та власникам нерухомості.