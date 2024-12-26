Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Налоговики предупредили о штрафах в 17 тыс. грн с 1 января arrow

Налоговики предупредили о штрафах в 17 тыс. грн с 1 января

26 декабря 2024 08:34
Ксения Симонова - Редактор
Штрафы в Украине — кого из предпринимателей ждет наказание в 2025 году
Подсчеты на калькуляторе. Фото: Freepik
Ксения Симонова - Редактор

Украинцев ждут штрафы до 17 тыс. гривен, начиная с 1 января 2025 года. Речь идет о предпринимателях, которых коснутся изменения правил использования платежных терминалов.

Об этом информирует портал Ligazakon.net.

Читайте также:

Новые правила использования платежных терминалов

Речь идет о нормах постановления правительства №894 от 29 июля 2022 года "Об установлении сроков, до наступления которых торговцы должны обеспечить возможность осуществления безналичных расчетов (в том числе с использованием электронных платежных средств, платежных приложений или платежных устройств) за проданные ими товары (оказанные услуги)".

Согласно ему, торговцы, работающие в населенных пунктах, где численность населения меньше пяти тыс. лиц, должны с 1 января следующего года предоставить возможность осуществлять безналичные расчеты за проданные товары или оказанные услуги, включая те, реализация которых происходит дистанционно, в том числе с использованием:

  • электронных платежных средств;
  • платежных приложений;
  • платежных устройств.

Однако требование не касается физлиц-предпринимателей — плательщиков единого налога I группы, торговцев:

  • производящих торговлю с использованием торговых автоматов;
  • осуществляющих выездную торговлю;
  • которые продают собственноручно выращенную или откормленную продукцию.

Также правила не коснутся торговцев на территориях громад, расположенных в районах горячих точек, оккупированных территориях, перечень которых утвержден приказом Минреинтеграции, и в течение трех месяцев после прекращения боевых действий и деоккупации.

Как будут наказывать нарушителей с 1 января

Налоговики предупредили, что тех предпринимателей, которые проигнорируют требования и не обеспечат возможность осуществления безналичных оплат, органы Государственной налоговой службы будут привлекать к административной ответственности по ст. 163-15 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУАП), предусматривающей штрафы:

  • в случае первого нарушения — в размере от 1,7 тыс. до 3,4 тыс. грн;
  • в случае повторного нарушения за год — в размере от 8,5 тыс. до 17 тыс. грн.

Ранее мы писали, что налогоплательщики имеют право уменьшить налоговую нагрузку. Речь идет о сумме общего месячного налогооблагаемого дохода, полученного от компании в виде заработной платы.

Также рассказывали, что после войны в Украине граждан может ждать новая налоговая система. Соответствующим вопросом будет заниматься Верховная Рада на первом послевоенном заседании.

Налоговая служба торговля штрафы кассовые аппараты предприниматели

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

09:24 Ночная атака на Украину — сколько вражеских БпЛА удалось сбить

09:23 Кнопки снова в тренде — 5 моделей телефонов для покупки в 2025

09:19 Отключения света в Одессе — графики на сегодня

09:03 Украинцы в США устроили благотворительный вертеп — видео

09:00 В Белгороде раздавались взрывы — повреждены авто и квартиры

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

08:47 Трубин сыграл большую свадьбу в Португалии — фото

08:45 Льготный тариф на электроэнергию — кто получит право

08:42 "АТЕШ" разоблачил новые оборонные сооружения россиян в Крыму

08:38 Очереди на границе Украины — придется ли водителям ждать с утра

08:34 Налоговики предупредили о штрафах в 17 тыс. грн с 1 января

09:24 Ночная атака на Украину — сколько вражеских БпЛА удалось сбить

09:23 Кнопки снова в тренде — 5 моделей телефонов для покупки в 2025

09:19 Отключения света в Одессе — графики на сегодня

09:03 Украинцы в США устроили благотворительный вертеп — видео

09:00 В Белгороде раздавались взрывы — повреждены авто и квартиры

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

08:47 Трубин сыграл большую свадьбу в Португалии — фото

08:45 Льготный тариф на электроэнергию — кто получит право

08:42 "АТЕШ" разоблачил новые оборонные сооружения россиян в Крыму

08:38 Очереди на границе Украины — придется ли водителям ждать с утра

08:34 Налоговики предупредили о штрафах в 17 тыс. грн с 1 января

06:40 Цены на золото резко выросли — стоимость в ломбардах в декабре

06:25 Где выгоднее курить — сравнение цен на сигареты в Украине и ЕС

25 декабря 2024

06:40 Цены на латунь — какая стоимость цветных металлов на Рождество

06:22 Аренда дома на Новый год — где в Украине самые дешевые коттеджи

24 декабря 2024
Эксклюзив

21:33 Секреты рождественского стола от Светулика с Привоза — эксклюзив

19:37 Тысяча Зеленского — на что хватило одесситам

06:40 Обновились цены на цветные металлы — стоимость алюминия в Украине

23 декабря 2024

06:40 Цены снова растут — стоимость меди в Украине в декабре

22 декабря 2024

06:40 В Украине растет стоимость металлолома — цены на чермет в декабре

21 декабря 2024

06:40 В ломбардах обновились тарифы — цены на золото в декабре

Text

08:20 Снижение мобилизационного возраста — есть ли законопроект в Раде

Text

08:00 Российская атака и авиакатастрофа в Казахстане — эфир Ранок.LIVE

Text

03:55 Провал с мобилизацией, а офицеры не воюют — нардеп Скороход

25 декабря 2024
Text

23:48 Будут искать фиктивные инвалидности — нардеп назвал количество

Text

18:33 Уменьшилось ли количество бизнесов "в тени" — ответил нардеп

Text

17:50 Встреча Зеленского с Си и прекращение боев — эфир Вечір.LIVE

Text

13:39 Нардеп высказалась о деле экс-руководителя киевского метро

Text

13:00 Зеленский отреагировал на утреннюю атаку Украины — эфир День.LIVE

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

12:55 Вилкул ответил, какая ситуация с теплоснабжением в Кривом Роге

Text

12:36 Нардепка сказала, как за время войны изменилось количество ФЛПов

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:20 Снимите головной убор — какой штраф за езду водителя в шапке

14 декабря 2024

04:30 Сколько продлится мобилизация в 2025 году — уже есть информация

23 декабря 2024

14:12 Можно ли рубить самосев на собственном земельном участке

22 декабря 2024

01:45Это победа! Александр Усик — Тайсон Фьюри 2. Как это было

21 декабря 2024

01:20 Где водителям можно не пользоваться ремнями безопасности

22 декабря 2024

22:42 Раненый на фронте актер студии Квартал 95 обматерил Усика

25 декабря 2024

09:18 Кнопочные телефоны возвращаются — почему стоит перейти на них

13 декабря 2024

12:07 Тысяча от Зеленского — можно ли потратить в супермаркете

18 декабря 2024

23:03 Статус "Снято" в "Резерв+" — что он означает

20 декабря 2024

10:12 На карточку неожиданно пришли деньги — что нельзя делать