Штрафы в Украине — кого из предпринимателей ждет наказание в 2025 году

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Украинцев ждут штрафы до 17 тыс. гривен, начиная с 1 января 2025 года. Речь идет о предпринимателях, которых коснутся изменения правил использования платежных терминалов.

Об этом информирует портал Ligazakon.net.

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Новые правила использования платежных терминалов

Речь идет о нормах постановления правительства №894 от 29 июля 2022 года "Об установлении сроков, до наступления которых торговцы должны обеспечить возможность осуществления безналичных расчетов (в том числе с использованием электронных платежных средств, платежных приложений или платежных устройств) за проданные ими товары (оказанные услуги)".

Согласно ему, торговцы, работающие в населенных пунктах, где численность населения меньше пяти тыс. лиц, должны с 1 января следующего года предоставить возможность осуществлять безналичные расчеты за проданные товары или оказанные услуги, включая те, реализация которых происходит дистанционно, в том числе с использованием:

электронных платежных средств;

платежных приложений;

платежных устройств.

Однако требование не касается физлиц-предпринимателей — плательщиков единого налога I группы, торговцев:

производящих торговлю с использованием торговых автоматов;

осуществляющих выездную торговлю;

которые продают собственноручно выращенную или откормленную продукцию.

Также правила не коснутся торговцев на территориях громад, расположенных в районах горячих точек, оккупированных территориях, перечень которых утвержден приказом Минреинтеграции, и в течение трех месяцев после прекращения боевых действий и деоккупации.

Как будут наказывать нарушителей с 1 января

Налоговики предупредили, что тех предпринимателей, которые проигнорируют требования и не обеспечат возможность осуществления безналичных оплат, органы Государственной налоговой службы будут привлекать к административной ответственности по ст. 163-15 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУАП), предусматривающей штрафы:

в случае первого нарушения — в размере от 1,7 тыс. до 3,4 тыс. грн;

в случае повторного нарушения за год — в размере от 8,5 тыс. до 17 тыс. грн.

Ранее мы писали, что налогоплательщики имеют право уменьшить налоговую нагрузку. Речь идет о сумме общего месячного налогооблагаемого дохода, полученного от компании в виде заработной платы.

Также рассказывали, что после войны в Украине граждан может ждать новая налоговая система. Соответствующим вопросом будет заниматься Верховная Рада на первом послевоенном заседании.