Налоги для ФЛП — что изменится с 1 декабря

Мужчина с калькулятором. Фото иллюстративное: Freepik

Налоговый комитет принял решение отменить повышение налогов "задним числом" для ФЛП в 2024 году. Это позволит избежать дополнительной финансовой нагрузки на предпринимателей.

Об этом сообщил заместитель главы налогового комитета Ярослав Железняк в Telegram в среду, 27 ноября.

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Повышение налогов "задним числом" для ФЛП

"Сейчас на комитете перенесли для ФЛП внедрение налогообложения с 01 октября на 01 января 2025. То есть полностью отстояли, чтобы убрать из закона "заднее число", — рассказал Железняк.

Однако эта норма не касается банковских учреждений.

Пост Железняка. Фото: скриншот

Объяснение от Смоковича

Налоговый консультант Михаил Смокович заявил, что закон о военном сборе для ФЛП до сих пор не подписан.

Он объяснил, что будут исправлять внедрение "задним числом", а военный сбор предлагают начислять уже со следующего года.

"5% вместо 1,5% военного сбора за наемных будем начислять с даты вступления в силу закона. Законопроект 11416д могут подписать и опубликовать в ближайшие дни. А налогообложение для ФЛП будут исправлять другими нормативными актами", — объяснил Смокович.

Пост Смоковича. Фото: скриншот

Напомним, Государственная налоговая служба объяснила, как облагаются коммунальные платежи, возмещенные ФЛП, который сдает в аренду жилую недвижимость.

Ранее глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев отметил, что законопроект о повышении военного сбора будет подписан президентом, поскольку он необходим для обеспечения исполнения бюджета на 2025 год.