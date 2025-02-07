Налоги в Европе — где выгоднее жить и вести бизнес

Мужчина и женщина заполняют финансовые документы. ФОТО (иллюстративное): gallup.com

После начала войны в Украине многие украинцы все еще ищут возможности для работы и ведения бизнеса в Европе. Важно выбрать страну с выгодной налоговой системой, где можно не только безопасно жить, но и эффективно развивать предпринимательскую деятельность. Налоговая система ЕС значительно отличается от страны к стране, но имеет общие черты. В большинстве стран применяется прогрессивная шкала налогообложения, а налоги увеличиваются по мере роста дохода. Однако существуют страны с более низкими, фиксированными налогами и льготными режимами, что делает их привлекательными для предпринимателей и фрилансеров. Новини.LIVE проанализировали налоговые ставки Украины и стран ЕС и выяснили в каких странах выгоднее вести бизнес и работать.

Половина дохода государству

В странах Европейского Союза налоговая нагрузка может сильно различаться в зависимости от типа налога и уровня дохода. В таких странах, как Германия, Франция и Швеция, подоходный налог для высоких доходов может достигать 45-55%, что значительно уменьшает чистый доход граждан. В то же время в ряде других стран можно найти фиксированные низкие ставки, которые привлекают предпринимателей и инвесторов, стремящихся минимизировать налоговые обязательства. Например, в Румынии и Болгарии ставка НДФЛ составляет около 10%. А в Венгрии - 15%. Более детально см. в инфографике.

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Для малого бизнеса и самозанятых важным аспектом является корпоративное налогообложение. Страны с низкими ставками корпоративных налогов, такие как Ирландия с налогом в 12,5% или Венгрия с 9%, предоставляют отличные условия для ведения бизнеса, особенно для стартапов.

Однако важно учитывать, что ставки на социальные взносы могут значительно варьироваться: от 10% в Румынии до 45% в Дании. Эти различия влияют на общую налоговую нагрузку и финансовое положение бизнеса.



Самые маленькие налоги среди стран ЕС

Одни из самых низких налоговых ставок в Европейском Союзе предлагают Румыния, Болгария, Венгрия и Кипр.

В Румынии налог на доходы составляет всего 10%. Также при соблюдении условий некоторые категории могут претендовать на освобождения от подоходного налога. Среди них: ИТ работники, научные сотрудники, а также сотрудники занятые в секторе строительства, сельского хозяйства и пищевой промышленности. Также есть обязательные взносы на социальное и медицинское страхование, которые составляют примерно 2 тыс. евро в год.

Корпоративный налог в Румынии также один из наименьших в ЕС - 16%. Это делает страну весьма привлекательной для фрилансеров и самозанятых.

Еще одна страна известная своей простотой налогообложения и низкими ставками — это Болгария. Налог на доходы там составляет 10%. Такая же ставка применяется и для самозанятых. При этом взимаются обязательные взносы на социальное и медицинское страхование, которые варьируются в зависимости от уровня дохода, но в среднем составляют около 1 000 евро в год. Если вы решите открыть компанию, то ставка налога на прибыль составит 10%, также необходимо уплачивать 5% на дивиденды.



Относительно низкие налоги и в Венгрии. Основная ставка НДФЛ там составляет 15% для всех видов доходов. Это относительно простая и удобная схема, охватывающая как зарплату, так и другие источники дохода. А ставка корпоративного налога на прибыль составляет всего 9%.

Низким корпоративным налогом может похвастаться Кипр. Ставка на прибыль компаний здесь составляет 12,5%. Но ставка подоходного налога — прогрессивная и может достигать 35%, а дивиденды, выплачиваемые себе как акционеру, облагаются налогом по ставке 17%. Однако для компаний, которые работают в международной сфере, доступны льготы, включая отсутствие налога на прибыль от иностранных источников. Страна также предлагает получить статус ВНЖ за инвестиции от €300 000, что делает ее привлекательной для состоятельных эмигрантов.



Налоговые каникулы и льготы

Для выбора наиболее подходящей страны для ведения бизнеса или работы стоит учитывать не только ставки налогообложения, но и другие важные особенности, в том числе особые режимы налогообложения. Они могут включать налоговые каникулы, фиксированные низкие ставки для малого бизнеса или специальные условия для отдельных профессий.

Например, во Франции, в отличие от многих других систем, где налоги взимаются с каждого человека отдельно, они начисляются на основе количества человек в домохозяйстве, в том числе детей. Каждый ребенок считается как 0,5 человека, а третий ребенок — как целый человек. Таким образом, пусть пара зарабатывает 10 тыс. евро в месяц. После вычета 20% на социальное страхование (остается 8 тыс. налогооблагаемого дохода) эта сумма делится на общее количество членов семьи В данном случае четыре — двое взрослых и трое детей, что дает налогооблагаемый доход в размере 2 тыс. евро. При налоговой ставке 25% налог с 2 тыс. евро составит около 500 евро. Что в сумме с социальным взносом составит порядка 25% от дохода.

В Италии для самозанятых существует специальный налоговый режим partita IVA forfettaria, который предоставляет выгодные условия для небольших бизнесов и предпринимателей. Если ваш годовой доход не превышает 85 тыс. евро, то налоговая ставка составит 15%. Однако для новых предпринимателей в первые пять лет этот налог может быть снижен до 5%, что делает Италию особенно привлекательной для стартапов и фрилансеров.

Кроме того во многих странах ЕС действует система налоговых вычетов, когда самозанятые могут снизить налогооблагаемую базу. Во Франции самозанятые могут списать до 34% дохода в качестве фиксированных профессиональных расходов. Также возможны вычеты за аренду офиса, покупку оборудования и командировочные. В Германии, кроме страховки и аренды офиса, из налогов можно вычитать покупку автомобиля, используемого в бизнесе.

А в Испании действует программа "Autónomo", которая позволяет вычитать до 50% расходов на жилье, если оно используется как офис, а также за курсы повышения квалификации.

Некоторые страны предлагают налоговые каникулы для стартапов и снижение налоговой базы на первые годы работы. В Нидерландах таким образом можно снизить облагаемый налогом доход на 7 280 евро. Правда по истечению льготного периода придется платить по полной. Для сравнения, ставка подоходного налога в Нидерландах составляет 37,5% на доходы от 38,5 до 77 тыс. евро, и 49,5% если доход выше. А корпоративный налог составляет 26%.

Таким образом, при выборе страны для ведения бизнеса или работы важно учитывать сразу несколько факторов: налоговые ставки, наличие специальных налоговых режимов, а также возможность получения льгот и вычетов. В каждой стране есть свои особенности, которые могут значительно повлиять на финансовую сторону деятельности. Чтобы воспользоваться преимуществами налоговой системы того или иного государства, вы должны обладать статусом налогового резидента. Как правило, вы будете считаться налоговым резидентом той страны, где проводите больше 6 месяцев в году. С момента получения статуса появляется обязанность платить налоги. Поэтому, для избежания двойного налогообложения в родной стране, нужно также проверять подписано ли между вашей родной страной и государством ЕС соглашение об избежании двойного налогообложения.