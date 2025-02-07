Податки в Європі — де вигідніше жити і вести бізнес

Чоловік та жінка заповнюють фінансові документи ФОТО (ілюстративне): gallup.com

Після початку війни в Україні багато українців усе ще шукають можливості для роботи та ведення бізнесу в Європі. Важливо обрати країну з вигідною податковою системою, де можна не тільки безпечно жити, а й ефективно розвивати підприємницьку діяльність. Податкова система ЄС значно відрізняється від країни до країни, але має спільні риси. У більшості країн застосовується прогресивна шкала оподаткування, а податки збільшуються в міру зростання доходу. Однак існують країни з нижчими, фіксованими податками та пільговими режимами, що робить їх привабливими для підприємців і фрілансерів. Новини.LIVE проаналізували податкові ставки України та країн ЄС і з'ясували, в яких країнах вигідніше вести бізнес і працювати.

Половина доходу державі

У країнах Європейського Союзу податкове навантаження може сильно відрізнятися залежно від типу податку та рівня доходу. У таких країнах, як Німеччина, Франція та Швеція, прибутковий податок для високих доходів може досягати 45-55%, що значно зменшує чистий дохід громадян. Водночас у низці інших країн можна знайти фіксовані низькі ставки, які приваблюють підприємців та інвесторів, що прагнуть мінімізувати податкові зобов'язання. Наприклад, у Румунії та Болгарії ставка ПДФО становить близько 10%. А в Угорщині — 15%. Більш детально див. в інфографіці.

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Для малого бізнесу та самозайнятих важливим аспектом є корпоративне оподаткування. Країни з низькими ставками корпоративних податків, такі як Ірландія з податком у 12,5% або Угорщина з 9%, надають чудові умови для ведення бізнесу, особливо для стартапів.

Однак важливо враховувати, що ставки на соціальні внески можуть значно варіюватися: від 10% у Румунії до 45% у Данії. Ці відмінності впливають на загальне податкове навантаження та фінансове становище бізнесу.



Найменші податки серед країн ЄС

Одні з найнижчих податкових ставок у Європейському Союзі пропонують Румунія, Болгарія, Угорщина та Кіпр.

У Румунії податок на доходи становить лише 10%. Також при дотриманні умов деякі категорії можуть претендувати на звільнення від прибуткового податку. Серед них: ІТ працівники, наукові співробітники, а також співробітники, зайняті в секторі будівництва, сільського господарства та харчової промисловості. Також є обов'язкові внески на соціальне та медичне страхування, які становлять приблизно 2 тис. євро на рік.

Корпоративний податок у Румунії також один із найменших у ЄС — 16%. Це робить країну вельми привабливою для фрілансерів і самозайнятих.

Ще одна країна відома своєю простотою оподаткування і низькими ставками — це Болгарія. Податок на доходи там становить 10%. Така ж ставка застосовується і для самозайнятих. При цьому стягуються обов'язкові внески на соціальне та медичне страхування, які варіюються залежно від рівня доходу, але в середньому становлять близько 1 000 євро на рік. Якщо ви вирішите відкрити компанію, то ставка податку на прибуток становитиме 10%, також необхідно сплачувати 5% на дивіденди.



Відносно низькі податки і в Угорщині. Основна ставка ПДФО там становить 15% для всіх видів доходів. Це відносно проста і зручна схема, що охоплює як зарплату, так і інші джерела доходу. А ставка корпоративного податку на прибуток становить лише 9%.

Низьким корпоративним податком може похвалитися Кіпр. Ставка на прибуток компаній тут становить 12,5%. Але ставка прибуткового податку — прогресивна і може сягати 35%, а дивіденди, що виплачуються собі як акціонеру, оподатковуються за ставкою 17%. Однак для компаній, які працюють у міжнародній сфері, доступні пільги, включно з відсутністю податку на прибуток від іноземних джерел. Країна також пропонує отримати статус ВНЖ за інвестиції від €300 000, що робить її привабливою для заможних емігрантів.



Податкові канікули та пільги

Для вибору найбільш підходящої країни для ведення бізнесу або роботи варто враховувати не тільки ставки оподаткування, а й інші важливі особливості, зокрема особливі режими оподаткування. Вони можуть включати податкові канікули, фіксовані низькі ставки для малого бізнесу або спеціальні умови для окремих професій.

Наприклад, у Франції, на відміну від багатьох інших систем, де податки стягуються з кожної людини окремо, вони нараховуються на основі кількості осіб у домогосподарстві, зокрема дітей. Кожна дитина вважається як 0,5 людини, а третя дитина — як ціла людина. Таким чином, нехай пара заробляє 10 тис. євро на місяць. Після вирахування 20% на соціальне страхування (залишається 8 тис. оподатковуваного доходу) ця сума ділиться на загальну кількість членів сім'ї У цьому випадку чотири — двоє дорослих і троє дітей, що дає оподатковуваний дохід у розмірі 2 тис. євро. За податкової ставки 25% податок з 2 тис. євро становитиме близько 500 євро. Що в сумі із соціальним внеском становитиме близько 25% від доходу.

В Італії для самозайнятих існує спеціальний податковий режим partita IVA forfettaria, який надає вигідні умови для невеликих бізнесів і підприємців. Якщо ваш річний дохід не перевищує 85 тис. євро, то податкова ставка становитиме 15%. Однак для нових підприємців у перші п'ять років цей податок може бути знижений до 5%, що робить Італію особливо привабливою для стартапів і фрілансерів.

Крім того, у багатьох країнах ЄС діє система податкових відрахувань, коли самозайняті можуть знизити оподатковувану базу. У Франції самозайняті можуть списати до 34% доходу як фіксовані професійні витрати. Також можливі відрахування за оренду офісу, купівлю обладнання та витрати на відрядження. У Німеччині, крім страховки та оренди офісу, з податків можна віднімати купівлю автомобіля, що використовується в бізнесі.

А в Іспанії діє програма "Autónomo", яка дає змогу віднімати до 50% витрат на житло, якщо воно використовується як офіс, а також за курси підвищення кваліфікації.

Деякі країни пропонують податкові канікули для стартапів і зниження податкової бази на перші роки роботи. У Нідерландах таким чином можна знизити оподатковуваний дохід на 7 280 євро. Щоправда, після закінчення пільгового періоду доведеться платити по повній. Для порівняння, ставка прибуткового податку в Нідерландах становить 37,5% на доходи від 38,5 до 77 тис. євро, і 49,5% якщо дохід вищий. А корпоративний податок становить 26%.

Таким чином, під час вибору країни для ведення бізнесу або роботи важливо враховувати одразу кілька чинників: податкові ставки, наявність спеціальних податкових режимів, а також можливість отримання пільг і відрахувань. У кожній країні є свої особливості, які можуть значно вплинути на фінансову сторону діяльності. Щоб скористатися перевагами податкової системи тієї чи іншої держави, ви повинні мати статус податкового резидента. Зазвичай вас вважатимуть податковим резидентом тієї країни, де ви проводите понад 6 місяців на рік. З моменту отримання статусу з'являється обов'язок платити податки. Тому, для уникнення подвійного оподаткування в рідній країні, потрібно також перевіряти, чи підписано між вашою рідною країною і державою ЄС угоду про уникнення подвійного оподаткування.