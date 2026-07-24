По 50 000 гривен помощи: кто из абитуриентов получит и на каких основаниях

Очередь к приемной комиссии одного из университетов, деньги в руках. Фото: УНИАН, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Виталий Чайка Редактор экономических новостей

В Украине в 2026 году в рамках приемной кампании будут предоставляться льготы абитуриентам из прифронтовых и временно оккупированных территорий (ВОТ). Так, помимо того, что они имеют право поступить в выбранный вуз без НМТ, им выплатят единовременную денежную помощь и гранты на обучение.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Голос Украины.

Выплаты в размере 50 000 гривен для абитуриентов из ВОТ

По словам главы подкомитета по вопросам государственной молодежной политики парламентского Комитета по вопросам молодежи и спорта Ирины Борзовой, единовременные выплаты профинансируют ООН и ЮНИСЕФ. Известно, что размер помощи составит 50 000 гривен. Кроме того, абитуриенты из прифронтовых регионов и ВОТ получат гранты на обучение.

"Гранты на обучение от государства — это софинансирование стоимости контрактного обучения в высших учебных заведениях", — рассказала Борзова.

Размер государственного гранта зависит от результатов НМТ по любым двум предметам:

от 150 баллов (или от 140 баллов для отдельных специальностей) — от 17 000 гривен в год;

от 170 баллов — от 25 000 гривен в год.

Что еще стоит знать

Напомним, с 1 сентября 2026 года украинские студенты будут получать более высокие стипендии. Так, президентскую стипендию повышают до 20 000 гривен, минимальную — до 4 000 гривен, а академическую — до 5 820 гривен.

Академическую стипендию начисляют после того, как студент сдаст сессию. Также существуют социальные стипендии, получателями которых являются дети-сироты, лица с инвалидностью, ВПЛ, дети участников боевых действий.

Ранее Новини.LIVE писали о дополнительной стипендии в размере 10 000 гривен на первый год обучения. Деньги будут выплачиваться студентам, набравшим 185 баллов и выше по каждому предмету НМТ и начавшим обучение в украинском высшем учебном заведении.

Также Новини.LIVE сообщали, что с 2027 года более 2000 лучших ученых будут получать денежное поощрение от государства. Так, Кабмин Украины постановил, что им ежемесячно будут выплачивать по 10 000 гривен. Деньги будут распределяться на конкурсной основе.