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По 20 гривен ежемесячно — за что ПриватБанк взимает "символические" суммы

2 февраля 2024 10:15
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
ПриватБанк взимает комиссию с карт в 20 грн — о чем не знают клиенты
Банковская карта. Фото: Privatbank
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Госфинучреждение "ПриватБанк" взимает "символическую" комиссию ежемесячно с банковских карт клиентов, даже если те не пользуются счетом. В финучреждении объяснили, как поступать, чтобы не терять деньги.

Об этом говорится в материалах банка.

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Взыскание комиссии по неактивным картам в ПриватБанке

Как отмечается, клиенты финучреждения "ПриватБанк", не пользующиеся платежными карточками более 12 месяцев подряд и их счета считаются неактивными, все равно должны платить утвержденную банком комиссию.

Речь идет о ежемесячной сумме в 20 гривен, однако не больше остатков денежных средств на счете.

"Комиссия за расчетное обслуживание неактивных счетов, по которым 12 месяцев подряд не было операций (отсутствуют все активные счета) — 20 гривен ежемесячно, но не больше остатков средств на счете", — сообщают в финучреждении.

Как избежать списания средств

В банке объясняют, что для того, чтобы не тратить лишнее, нужно вовремя закрыть счет в ПриватБанке, если нет намерения вернуться к пользованию картой. Для этого необходимо обратиться в любое отделение банка лично.

Также в финучреждении напоминают клиентам о том, что комиссия за снятие средств с платежной карты "Универсальная" в банкоматах и пунктах выдачи наличных составляет 1% от суммы, а в зарубежных финучреждениях — 2%.

 

ПриватБанк
Источник: ПриватБанк

Что еще стоит знать

Напомним, "ПриватБанк" может разрывать отношения и блокировать счета клиентов без уведомления. Причиной становятся подозрительные, по мнению банка, операции в рамках финансового мониторинга.

Как сообщалось, клиенты ПриватБанка имеют возможность получить банковскую карту, которую доставят "Новой почтой", как в Украине, так и в шести странах Европы. Эта услуга предоставляется абсолютно бесплатно и украинцы могут воспользоваться ею до конца апреля 2024 года.

ПриватБанк
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