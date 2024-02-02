Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow По 20 гривень щомісяця — за що ПриватБанк стягує "символічні" суми arrow

По 20 гривень щомісяця — за що ПриватБанк стягує "символічні" суми

2 лютого 2024 10:15
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
ПриватБанк стягує комісію з карток у 20 грн — про що не знають клієнти
Банківська картка. Фото: Privatbank
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Держфінустанова "ПриватБанк" стягує "символічну" комісію щомісяця з банківських карток клієнтів, навіть якщо ті не користуються рахунком. У фінустанові пояснили, як діяти, щоб не втрачати гроші.

Про це йдеться у матеріалах банку.

Читайте також:

Стягнення комісії з неактивних карток у ПриватБанку

Як зазначається, клієнти фінустанови "ПриватБанк", які не користуються платіжними картками більш ніж 12 місяців поспіль і їхні рахунки вважаються неактивними, все одно мусять сплачувати затверджену банком комісію.

Йдеться про щомісячну суму у 20 гривень, проте не більше від залишків грошових коштів на рахунку.

"Комісія за розрахункове обслуговування неактивних рахунків, за якими 12 місяців поспіль не було операцій (відсутні всі активні рахунки) — 20 гривень щомісяця, але не більше залишків коштів на рахунку", — повідомляють у фінустанові.

Як уникнути списання коштів

У банку пояснюють, що для того, щоб не витрачати зайве, потрібно вчасно закрити рахунок у ПриватБанку, якщо немає наміру повернутися до користування карткою. Для цього потрібно звернутися у будь-яке відділення банку особисто.

Також у фінустанові нагадують клієнтам про те, що комісія за зняття коштів з платіжної картки "Універсальна" у банкоматах та пунктах видачі готівки становить 1% від суми, а в закордонних фінустановах — 2%.

 

ПриватБанк
Джерело: ПриватБанк

Що ще варто знати

Нагадаємо, "ПриватБанк" може розривати відносини та блокувати рахунки клієнтів без попередження. Причиною стають підозрілі, на думку банку, операції у рамках фінансового моніторингу.

Як повідомлялося, клієнти ПриватБанку мають можливість отримати банківську картку, яку доставлять "Новою поштою", як в Україні, так і у шести країнах Європи. Ця послуга надається абсолютно безкоштовно, і українці можуть скористатися нею до завершення квітня 2024 року.

ПриватБанк
банки
банківські карти
гроші

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:29 Ярмоленко та Буяльський звернулися до Мілевського після обшуку у нього

27 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 лютого — повний список

26 січня 2024
Новина з відео

07:04 Кого мобілізуватимуть до ЗСУ з 1 лютого лише за добровільною згодою — список

28 січня 2024

17:18 Екскомандир "Азову" Жорін відреагував на заяви щодо приєднання Закарпаття до Угорщини

24 січня 2024

15:01 Генерал ЗСУ заявив про необхідність зниження мобілізаційного віку чоловіків

26 січня 2024

23:13 ЗСУ шукають спеціалістів — які професії зараз найбільше потрібні

23 січня 2024

06:30Mirage-2000D: Україна хоче отримати літак, який збив F-16

21 січня 2024

10:01 Гроші на картці та податковий контроль — яка сума може викликати інтерес

20 січня 2024

05:38 Відстрочка через інвалідність батьків — українцям вказали на важливий нюанс

24 січня 2024

19:57 Мобілізація у лютому 2024 — кого з українських працівників можуть забронювати

Актуальне по темі