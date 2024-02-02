ПриватБанк стягує комісію з карток у 20 грн — про що не знають клієнти

Банківська картка. Фото: Privatbank

Держфінустанова "ПриватБанк" стягує "символічну" комісію щомісяця з банківських карток клієнтів, навіть якщо ті не користуються рахунком. У фінустанові пояснили, як діяти, щоб не втрачати гроші.

Про це йдеться у матеріалах банку.

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Стягнення комісії з неактивних карток у ПриватБанку

Як зазначається, клієнти фінустанови "ПриватБанк", які не користуються платіжними картками більш ніж 12 місяців поспіль і їхні рахунки вважаються неактивними, все одно мусять сплачувати затверджену банком комісію.

Йдеться про щомісячну суму у 20 гривень, проте не більше від залишків грошових коштів на рахунку.

"Комісія за розрахункове обслуговування неактивних рахунків, за якими 12 місяців поспіль не було операцій (відсутні всі активні рахунки) — 20 гривень щомісяця, але не більше залишків коштів на рахунку", — повідомляють у фінустанові.

Як уникнути списання коштів

У банку пояснюють, що для того, щоб не витрачати зайве, потрібно вчасно закрити рахунок у ПриватБанку, якщо немає наміру повернутися до користування карткою. Для цього потрібно звернутися у будь-яке відділення банку особисто.

Також у фінустанові нагадують клієнтам про те, що комісія за зняття коштів з платіжної картки "Універсальна" у банкоматах та пунктах видачі готівки становить 1% від суми, а в закордонних фінустановах — 2%.

Джерело: ПриватБанк

Що ще варто знати

Нагадаємо, "ПриватБанк" може розривати відносини та блокувати рахунки клієнтів без попередження. Причиною стають підозрілі, на думку банку, операції у рамках фінансового моніторингу.

Як повідомлялося, клієнти ПриватБанку мають можливість отримати банківську картку, яку доставлять "Новою поштою", як в Україні, так і у шести країнах Європи. Ця послуга надається абсолютно безкоштовно, і українці можуть скористатися нею до завершення квітня 2024 року.