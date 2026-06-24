Денежная помощь пенсионерам: кому будут выплачивать по 1000 гривен сверх установленного

Пенсионеры на улице, деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Пенсионерам с низким доходом будут ежемесячно выплачивать дополнительные 1000 гривен. В Виннице пересмотрели условия предоставления ежеквартальной помощи от города, повысив предельный уровень дохода для претендентов. С июля выплаты смогут получать в два раза больше жителей.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Суспильне Винница.

Ранее на ежеквартальную муниципальную помощь имели право только неработающие пенсионеры с пенсией не более 3100 гривен в месяц. Теперь этот показатель увеличили до 3500 гривен.

По словам главы Винницы Сергея Моргунова, изменения позволят существенно расширить круг получателей помощи.

"Мы предполагаем, что вдвое увеличится количество пенсионеров, которые смогут получить ежеквартальную муниципальную помощь. Ожидаем, что это будет 13,5 тысяч человек", — отметил он.

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В будущем программу планируют распространить и на пенсионеров, которые продолжают работать. Окончательное решение будет принято после анализа данных областного Пенсионного фонда.

Кто может получить выплаты

На помощь имеют право жители Винницкой общины с недостаточным доходом. Также выплаты доступны переселенцам, которые фактически проживают в Виннице и имеют соответствующую справку, выданную департаментом социальной политики.

В настоящее время сумма муниципальной помощи составляет 1000 гривен ежеквартально.

Как оформить помощь

Тем, кто обращается впервые, необходимо подать заявление в Правобережное или Левобережное управление социальной защиты населения. Подать такое заявление нужно только один раз в течение 2026 года.

Ранее Новини.LIVE рассказывали о повышенных пенсионных выплатах для отдельных пенсионеров, в частности ликвидаторов аварии на ЧАЭС с инвалидностью. Для них минимальные выплаты могут достигать более 20 тысяч гривен. Суммы зависят от группы инвалидности и установленных коэффициентов.

Также Новини.LIVE писали о том, как изменился показатель средней зарплаты для расчета пенсии. В частности, в марте этот показатель вырос до 23 218 гривен, а в начале года составлял 21 870 гривен. Благодаря росту средних доходов новые пенсионеры получат более высокие выплаты.