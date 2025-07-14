Цены на продукты выросли - что подорожало почти на 200%

Фрукты и овощи в магазине. Фото: Новини.LIVE

Потребительские цены в Украине в июне 2025 года росли, но медленно — подорожание составило 14,3% в годовом измерении. При этом продукты питания продолжают прибавлять в стоимости — продуктовая инфляция ускорилась до 23,2%.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

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По данным госструктуры, больше всего за год подорожали фрукты и овощи. Например:

цены на яблоки выросли почти втрое — на 195,5%. Сейчас их можно купить в среднем по 79,5 гривны за килограмм;

капуста белокочанная подорожала на 150%— до 28,2 гривны за килограмм,

морковь — на 67% и теперь стоит 49,7 гривны за килограмм.

Как изменились цены на продукты в Украине. Скриншот: Госстат

Сколько стоят яблоки, капуста и морковь в магазинах в июле

Средние цены на морковь в украинских супермаркетах в июле 2025 года, по данным Минфина, колеблются от 24,6 гривны за килограмм до 37,5 гривны за килограмм. А капуста сейчас стоит в среднем 99,3 грн за килограмм.

Если же покупать в магазинах яблоки, то за килограмм этого фрукта нужно заплатить, в среднем, от 74,7 до 95,3 гривны за килограмм.

Цены на фрукты — чего ждать дальше

Ранее руководитель аналитического направления сети защиты национальных интересов "АНТС" Илья Несходовский рассказал редакции Новини.LIVE, что пик цен на фрукты в Украине уже прошел. Это означает, что в июле потребители могут увидеть более низкие цены на эту продукцию.

По его словам, высокая стоимость фруктов обусловлена рядом факторов:

повышение цен на электроэнергию в 2024 году;

курсовые колебания валют;

неурожай из-за погодных условий.

Поэтому на рынках Украины преобладала импортная продукция, которая традиционно дороже украинской.

"Уже начиная с июля будет постепенное притормаживание цен. Однако существенного снижения не ожидается. Негативно повлияли те заморозки, которые у нас были поздней весной. Это ухудшило урожай, особенно тех фруктов, которые у нас выращиваются, косточковых в том числе", — подчеркнул эксперт.

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