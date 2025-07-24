Доллары и плесень — что нужно сделать для спасения своих сбережений

Плесень на долларах — как ее убрать и не повредить купюры
Некоторые украинцы, которые собирают сбережения в иностранной валюте, в частности в долларах, могут даже не догадываться, что условия, в которых они хранят деньги, могут сильно повредить купюры и даже уничтожить. И все же, если вы заметили плесень на долларах, не расстраивайтесь, ведь их еще можно спасти.
Редакция Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.
Как спасти доллары от плесени
Для начала, как сказано на сайте Quora, нужно убедиться, что на ваших долларах действительно появилась плесень, после чего:
- проверьте купюры на мягкость;
- осторожно протрите пораженные места с плесенью мягкой сухой тканью, чтобы удалить плесень.
После этого смешайте небольшое количество раствора отбеливателя с водой в пропорции 1 к 10, возьмите чистый кусок ткани и удалите пятна на купюре.
И напоследок — разложите деньги сушиться на полотенце, накрытое другим полотенцем, чтобы купюры равномерно просохли.
О чем еще стоит знать
Финансовые учреждения придерживаются требований по приему иностранных купюр с признаками сильного износа, которые установил для них Национальный банк Украины. Так, обменять не удастся купюры, на которых изменился первоначальный цвет, с пятнами, или если на деньгах есть явные типографские ошибки. Также обменять или сдать на инкассо не получится фальшивые доллары и образцы купюр с элементами рекламного характера.
Ранее мы объясняли, когда украинцам выгоднее всего продавать или покупать доллары. Так, подорожание или удешевление валюты происходит в определенные дни недели.
Также напомним, что обменники продают различные иностранные купюры. Но если речь идет о сбережениях, то украинцам стоит выбирать номинал 100 долларов.
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