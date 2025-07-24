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Главная Финансы Плесень на долларах — как ее убрать и не повредить купюры

Плесень на долларах — как ее убрать и не повредить купюры

Ua ru
Дата публикации 24 июля 2025 18:05
Доллары и плесень — что нужно сделать для спасения своих сбережений
Доллары в конверте. Фото: УНИАН

Некоторые украинцы, которые собирают сбережения в иностранной валюте, в частности в долларах, могут даже не догадываться, что условия, в которых они хранят деньги, могут сильно повредить купюры и даже уничтожить. И все же, если вы заметили плесень на долларах, не расстраивайтесь, ведь их еще можно спасти.

Редакция Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.

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Как спасти доллары от плесени

Для начала, как сказано на сайте Quora, нужно убедиться, что на ваших долларах действительно появилась плесень, после чего:

  • проверьте купюры на мягкость;
  • осторожно протрите пораженные места с плесенью мягкой сухой тканью, чтобы удалить плесень.

После этого смешайте небольшое количество раствора отбеливателя с водой в пропорции 1 к 10, возьмите чистый кусок ткани и удалите пятна на купюре.

И напоследок — разложите деньги сушиться на полотенце, накрытое другим полотенцем, чтобы купюры равномерно просохли.

О чем еще стоит знать

Финансовые учреждения придерживаются требований по приему иностранных купюр с признаками сильного износа, которые установил для них Национальный банк Украины. Так, обменять не удастся купюры, на которых изменился первоначальный цвет, с пятнами, или если на деньгах есть явные типографские ошибки. Также обменять или сдать на инкассо не получится фальшивые доллары и образцы купюр с элементами рекламного характера.

Ранее мы объясняли, когда украинцам выгоднее всего продавать или покупать доллары. Так, подорожание или удешевление валюты происходит в определенные дни недели.

Также напомним, что обменники продают различные иностранные купюры. Но если речь идет о сбережениях, то украинцам стоит выбирать номинал 100 долларов.

доллар валюта деньги плесень сбережения
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
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