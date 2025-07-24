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Головна Фінанси Пліснява на доларах — як її прибрати і не пошкодити купюри

Пліснява на доларах — як її прибрати і не пошкодити купюри

Ua ru
Дата публікації: 24 липня 2025 18:05
Долари і пліснява — що потрібно зробити для порятунку своїх заощаджень
Долари в конверті. Фото: УНІАН

Деякі українці, які збирають заощадження в іноземній валюті, зокрема у доларах, можуть навіть не здогадуватися, що умови, у яких вони зберігають гроші, можуть сильно пошкодити купюри й навіть їх знищити. Та все ж, якщо ви помітили плісняву на доларах, не засмучуйтесь, адже їх ще можна врятувати.

Редакція Новини.LIVE розповість про це детальніше.

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Як врятувати долари від плісняви

Для початку, як вказується на порталі Quora, потрібно переконатися точно, що на ваших доларах дійсно з'явилася цвіль, після чого:

  • перевірте купюри на мягкість;
  • обережно протріть уражені місця з цвіллю м’якою сухою тканиною, щоб видалити цвіль.

Після цього змішайте невелику кількість розчину відбілювача з водою в пропорції 1 до 10, візьміть чистий шматок тканини та видаліть плями на купюрі.

І наостанок — розкладіть гроші сушитися на рушник, накритий іншим рушником, щоб купюри рівномірно просохли.

Про що ще варто знати 

Фінансові установи дотримуються вимог щодо приймання іноземних купюр із ознаками сильного зношення, які встановив для них Національний банк України. Так, обміняти не вдасться купюри, на яких змінився первісний колір, з плямами, або якщо на грошах є явні друкарні помилки. Також обміняти чи здати на інкасо не вийде фальшиві долари та зразки купюр з елементами рекламного характеру. 

Раніше ми пояснювали, коли українцям найвигідніше продавати чи купувати долари. Так, подорожчання чи здешевшання валюти відбувається у певні дні тижня. 

Також нагадаємо, що обмінники продають різні іноземні купюри. Та якщо йдеться про заощадження, то українцям варто обирати номінал 100 доларів. 

долар валюта гроші пліснява заощадження
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
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