Отдых на пляжах в августе — сколько денег надо потратить украинцам в разных городах

Люди на пляже. Фото: УНИАН

В будни и особенно в выходные пляжи украинских городов наполняются отдыхающими. Кому не хватает места на шезлонгах — расстилают покрывала и устраивают отдых на траве или песке. Все зоны отдыха работают с утра до вечера, а в некоторых местах для украинцев построили еще и уютные кафе.

Журналисты Новини.LIVE рассказали, сколько стоит отдых на пляжах в Киеве, Одессе и Львове в августе.

Где в августе отдохнуть во Львове

Забыть о ежедневных заботах жители и гости города могут сразу на четырех локациях:

в "Бухте Викингов" — стоит 400 гривен с человека;

во львовской Швейцарии — 300 гривен, а дети до 120 см - бесплатно;

в Palmira Resort — от 250 до 400 гривен;

в Emily Resort — от 300 до 3 тысяч гривен.

Любители природы могут отправиться в Буковель — курорт работает даже летом, а отдохнуть и позагорать на солнце здесь можно на пляже искусственного озера, где кроме всего есть еще и различные аттракционы.

Один день проживания в Карпатах стоит от 500 гривен, если арендовать жилье в частном секторе. Проживание в центре курорта обойдется значительно дороже — от 8 до 10 тысяч гривен в сутки. А за прокат снаряжения придется выложить еще 500 гривен.

Что предлагают в Киеве

В Киеве для отдыха подготовили как коммунальные, так и частные локации. Например, в парке "Вербовая Роща" на Днепровской набережной для людей доступны 7 гектаров зелени, из них 70% составляют шесть сортов ив.

Здесь обустроили новые аллеи, скамейки, также есть пляж с арендой шезлонгов — это удовольствие стоит от 100 до 200 гривен. Если отдыхать в парке планируете большой компанией, то можно арендовать беседку, заплатив от 2,5 до 5 тысяч гривен. Также отдыхающие здесь могут попробовать блюда на гриле и напитки.

Еще один вариант для отдыха — парк Прибрежный на Осокорках. Здесь есть:

пляж;

вело- и пешеходные дорожки;

детские и спортивные площадки.

Еще киевляне могут арендовать сапы. Цены зависят от того, когда именно вы посещаете локацию:

если в выходные дни — 350 гривен в час;

в будние дни — 250 гривен в час.

Ветераны могут кататься на сапах бесплатно.

Один из частных комплексов столицы — Sky Family Park, предлагает такие условия:

вход — 50 гривен;

бассейн — 200 гривен;

шезлонг — 150 гривен (для детей до 10 лет — бесплатно).

В другом комплексе за аренду шезлонга надо заплатить от 800 до 1 тысячи гривен. Кровать для двоих стоит от 2,5 до 3 тысяч гривен, а бунгало — от 3,5 до 4 тысяч гривен.

Где отдохнуть в Одессе

В одесской Аркадии аренда шезлонга стоит 250 грн, полотенца — 200 грн (залог 800 грн), топчан — 800 гривен. Еще можно арендовать бунгало по цене от 900 до 1,2 тысячи гривен.

Есть бар с обслуживанием прямо на пляже, средний чек на двоих — около 2,5 тысячи грн. Ближайшее бомбоубежище вмещает всего 20 человек, что значительно меньше количества отдыхающих.

Ранее мы рассказывали, стоит ли украинцам отказываться от отдыха в Болгарии. Хотя курорты здесь дешевле по сравнению с другими странами, от туристов часто можно услышать различные жалобы относительно качества обслуживания. Узнавайте также, сколько стоит покататься на подъемнике в Буковеле летом.