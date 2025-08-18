Відпочинок на пляжах у серпні — скільки грошей треба витратити українцям в різних містах

Люди на пляжі. Фото: УНІАН

У будні та особливо у вихідні пляжі українських міст наповнюються відпочивальниками. Кому не вистачає місця на шезлонгах — розстилають коцики та влаштовують відпочинок на траві чи піску. Усі зони відпочинку працюють з ранку до вечора, а в деяких місцях для українців збудували ще й затишні кафе.

Журналісти Новини.LIVE розповіли, скільки коштує відпочинок на пляжах у Києві, Одесі та Львові у серпні.

Де у серпні відпочити у Львові

Забути про щоденні турботи мешканці та гості міста можуть одразу на чотирьох локаціях:

у "Бухті Вікінгів" — коштує 400 гривень з людини;

у львівській Швейцарії — 300 гривень, а діти до 120 см — безплатно;

у Palmira Resort — від 250 до 400 гривень;

у Emily Resort — від 300 до 3 тисяч гривень.

Любителі природи можуть вирушити в Буковель — курорт працює навіть влітку, а відпочити та позасмагати на сонці тут можна на пляжі штучного озера, де окрім всього є ще й різні атракціони.

Один день проживання у Карпатах коштує від 500 гривень, якщо орендувати житло у приватному секторі. Проживання у центрі курорту обійдеться значно дорожче — від 8 до 10 тисяч гривень за добу. А за прокат спорядження доведеться викласти ще 500 гривень.

Що пропонують у Києві

У Києві для відпочинку підготували як комунальні, так і приватні локації. Наприклад, у парку "Вербовий Гай" на Дніпровській набережній для людей доступні 7 гектарів зелені, з них 70% становлять шість сортів верб.

Тут облаштували нові алеї, лавки, також є пляж з орендою шезлонгів — це задоволення коштує від 100 до 200 гривень. Якщо відпочивати в парку плануєте великою компанією, то можна орендувати альтанку, заплативши від 2,5 до 5 тисяч гривень.Також відпочивальники тут можуть скуштувати страви на грилі та напої.

Ще один варіант — парк Прибережний на Осокорках. Тут є:

пляж;

вело- й пішохідні доріжки;

дитячі та спортивні майданчики.

Ще кияни можуть орендувати сапи. Ціни залежать від того, коли саме ви відвідуєте локацію:

якщо у вихідні дні — 350 гривень за годину;

у будні — 250 гривень за годину.

Ветерани можуть кататися на сапах безплатно.

Натомість один із приватних комплексів столиці — Sky Family Park, пропонує такі умови:

вхід — 50 гривень;

басейн — 200 гривень;

шезлонг — 150 гривень (для дітей до 10 років — безплатно).

В іншому комплексі за оренду шезлонга треба заплатити від 800 до 1 тисячі гривень. Ліжко для двох коштує від 2,5 до 3 тисяч гривень, а бунгало — від 3,5 до 4 тисяч гривень.

Де відпочити в Одесі

В одеській Аркадії оренда шезлонга коштує 250 грн, рушника — 200 грн (застава 800 грн), тапчан — 800 гривень. Ще можна орендувати бунгало за ціною від 900 до 1,2 тисячі гривень.

Є бар з обслуговуванням просто на пляжі, середній чек на двох — близько 2,5 тисячі грн. Найближче бомбосховище вміщує лише 20 осіб, що значно менше за кількість відпочивальників.

Раніше ми розповідали, чи варто українцям відмовлятися від відпочинку у Болгарії. Хоча курорти тут є дешевшими порівняно з іншими країнами, від туристів часто можна почути різні скарги щодо якості обслуговування. Дізнавайтесь також, скільки коштує покататися на підйомнику у Буковелі влітку.