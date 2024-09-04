Коммунальные услуги — как платить меньше за электроэнергию в сентябре 2024 года

Деньги и коммунальные платежи. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинцы в сентябре будут платить повышенный тариф за электрическую энергию в 4,32 грн/кВт-ч, установленный в начале лета 2024 года. В то же время, есть возможность воспользоваться льготами, субсидиями и особенностями тарифа, таким образом уменьшив конечные суммы в коммунальных платежах.

Об этом рассказали в компании Yasno.

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Как платить меньше за электроэнергию

Как известно, до 30 апреля 2025 года Кабинет Министров установил единый фиксированный тариф на электроэнергию для всех жителей страны в 4,32 грн/кВт-ч. Сколько бы электроэнергии не потреблялось за месяц (50, 150 или 250 кВт-ч), сумму рассчитывают теперь по такой цене.

Тариф для квартир и домов с электроотоплением

В то же время, граждане могут платить меньше. Как отметили, у компании Yasno, есть особый тариф для квартир и домов с электроотоплением на период с 1 октября по 30 апреля. Он предполагает следующие цифры:

потребление до 2 тыс. кВт-ч/месяц — 2,64 грн/кВт-час;

более 2 тыс. кВт-ч/месяц — 4,32 грн/кВт-час.

В период с июня по конец сентября для квартир и домов с электроотоплением установлен тариф 4,32 грн/кВт-ч, то есть, как и для остальных потребителей.

Ночной тариф на свет

Также граждане могут сэкономить, если установить двухзонный электросчетчик. Благодаря такому прибору электроэнергия, потребленная с 23:00 до 7:00, обойдется вдвое дешевле.

Такой "ночной" тариф доступен как для потребителей с электроотоплением, так и без этого.

Жилищные субсидии и льготы

Кроме того, украинцы могут оформить жилищные субсидии и льготы.

Жилищная субсидия является помощью от государства тем семьям, доходы которых не позволят самостоятельно платить в полном объеме за потребленные коммунальные услуги. Помощь зависит исключительно от имущественного и материального положения семьи. То есть те, у кого низкий доход, могут получать жилищную субсидию.

Льгота является установленным законодательством преимуществом, которую предоставляют определенным категориям лиц. К примеру, ветеранам войны, членам семей погибших (умерших) ветеранов войны, защитникам Украины, пострадавшим от аварии на Чернобыльской АЭС, детям войны, многодетным семьям.

В случае наличия одновременного права на субсидию и на льготу будет предоставлен один из видов помощи.

Чтобы узнать, имеет ли семья право на помощь от государства, нужно обращаться в органы Пенсионного фонда Украины (ПФУ), ведь электропоставщики не занимаются оформлением и предоставлением выплат.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине запускается пилотный проект Единой платформы жилищно-коммунальных услуг, призванный автоматизировать все процессы, связанные с этой сферой. В частности, гражданам будет доступен собственный электронный кабинет.

Также мы писали, что в Украинской ассоциации возобновляемой энергетики объяснили, почему в Украине должны быть введены рыночные тарифы на энергоносители. Без пересмотра тарифного ценообразования на электрическую энергию, газ и водоснабжение у инвесторов не будет стимулов для создания новых энергообъектов.