Коммунальные услуги — как платить меньше за электроэнергию в сентябре 2024 года

Платежки за свет станут меньше — все о льготах, ночных тарифах и субсидиях в сентябре
Украинцы в сентябре будут платить повышенный тариф за электрическую энергию в 4,32 грн/кВт-ч, установленный в начале лета 2024 года. В то же время, есть возможность воспользоваться льготами, субсидиями и особенностями тарифа, таким образом уменьшив конечные суммы в коммунальных платежах.
Об этом рассказали в компании Yasno.
Как платить меньше за электроэнергию
Как известно, до 30 апреля 2025 года Кабинет Министров установил единый фиксированный тариф на электроэнергию для всех жителей страны в 4,32 грн/кВт-ч. Сколько бы электроэнергии не потреблялось за месяц (50, 150 или 250 кВт-ч), сумму рассчитывают теперь по такой цене.
Тариф для квартир и домов с электроотоплением
В то же время, граждане могут платить меньше. Как отметили, у компании Yasno, есть особый тариф для квартир и домов с электроотоплением на период с 1 октября по 30 апреля. Он предполагает следующие цифры:
- потребление до 2 тыс. кВт-ч/месяц — 2,64 грн/кВт-час;
- более 2 тыс. кВт-ч/месяц — 4,32 грн/кВт-час.
В период с июня по конец сентября для квартир и домов с электроотоплением установлен тариф 4,32 грн/кВт-ч, то есть, как и для остальных потребителей.
Ночной тариф на свет
Также граждане могут сэкономить, если установить двухзонный электросчетчик. Благодаря такому прибору электроэнергия, потребленная с 23:00 до 7:00, обойдется вдвое дешевле.
Такой "ночной" тариф доступен как для потребителей с электроотоплением, так и без этого.
Жилищные субсидии и льготы
Кроме того, украинцы могут оформить жилищные субсидии и льготы.
Жилищная субсидия является помощью от государства тем семьям, доходы которых не позволят самостоятельно платить в полном объеме за потребленные коммунальные услуги. Помощь зависит исключительно от имущественного и материального положения семьи. То есть те, у кого низкий доход, могут получать жилищную субсидию.
Льгота является установленным законодательством преимуществом, которую предоставляют определенным категориям лиц. К примеру, ветеранам войны, членам семей погибших (умерших) ветеранов войны, защитникам Украины, пострадавшим от аварии на Чернобыльской АЭС, детям войны, многодетным семьям.
В случае наличия одновременного права на субсидию и на льготу будет предоставлен один из видов помощи.
Чтобы узнать, имеет ли семья право на помощь от государства, нужно обращаться в органы Пенсионного фонда Украины (ПФУ), ведь электропоставщики не занимаются оформлением и предоставлением выплат.
Что еще стоит знать
Напомним, в Украине запускается пилотный проект Единой платформы жилищно-коммунальных услуг, призванный автоматизировать все процессы, связанные с этой сферой. В частности, гражданам будет доступен собственный электронный кабинет.
Также мы писали, что в Украинской ассоциации возобновляемой энергетики объяснили, почему в Украине должны быть введены рыночные тарифы на энергоносители. Без пересмотра тарифного ценообразования на электрическую энергию, газ и водоснабжение у инвесторов не будет стимулов для создания новых энергообъектов.
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