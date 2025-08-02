Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьШоу-бизнесВкусАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Платежки за газ в августе — кто и почему заплатит больше

Платежки за газ в августе — кто и почему заплатит больше

Ua ru
Дата публикации 2 августа 2025 08:45
Данные со счетчиков — как украинцам избежать переплат за газ
Платежка возле газовой плиты. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В платежки за газ украинцам могут внести завышенные объемы потребления, и тогда заплатить за использованное "голубое топливо" придется больше. Часто такие ситуации случаются по вине самих потребителей, которые забывают об одной важной процедуре.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, как украинцам платить только за потребленные объемы коммунальных услуг.

Реклама
Читайте также:

Как украинцам не переплачивать за газ

Если вовремя не передавать показания счетчика, тогда в счет внесут усредненные данные. Поэтому важно не забывать предоставлять оператору показатели за газ, отмечают в пресс-службе компании Нафтогаз. Делать это нужно ежемесячно, даже если в доме никто не живет.

Когда и как передавать данные со счетчиков

Чтобы в квитанциях не было завышенных сумм, передавать показатели газового счетчика нужно с 1 по 5 число. Сделать это можно в личном кабинете национального оператора "Газораспределительные сети Украины", если у потребителя есть договор с этой компанией. Клиенты Нафтогаза могут воспользоваться разными способами для передачи данных, например:

  • в личном кабинете на сайте my.gas.ua;
  • в чат-боте GASUA в Telegram;
  • в чат-боте Viber;
  • на сайте Нафтогаза, указав номер лицевого счета;
  • отправив сообщение на короткий номер 4647;
  • через контакт-центр Нафтогаза по номерам: 066 300 28 88/098 300 28 88/093 300 28 88.

В некоторых областях, в частности в Киевской и Полтавской, работают локальные операторы, которые предлагают потребителям свои сервисы для передачи показателей.

Ранее мы объясняли, что несмотря на войну должникам могут отключить газ. У поставщиков есть такие полномочия, однако они должны придерживаться определенной процедуры. Узнавайте также, какими будут тарифы на газ в августе.

Нафтогаз газ счета счетчики квитанция
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации