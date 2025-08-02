Данные со счетчиков — как украинцам избежать переплат за газ

Платежка возле газовой плиты. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В платежки за газ украинцам могут внести завышенные объемы потребления, и тогда заплатить за использованное "голубое топливо" придется больше. Часто такие ситуации случаются по вине самих потребителей, которые забывают об одной важной процедуре.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, как украинцам платить только за потребленные объемы коммунальных услуг.

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Если вовремя не передавать показания счетчика, тогда в счет внесут усредненные данные. Поэтому важно не забывать предоставлять оператору показатели за газ, отмечают в пресс-службе компании Нафтогаз. Делать это нужно ежемесячно, даже если в доме никто не живет.

Когда и как передавать данные со счетчиков

Чтобы в квитанциях не было завышенных сумм, передавать показатели газового счетчика нужно с 1 по 5 число. Сделать это можно в личном кабинете национального оператора "Газораспределительные сети Украины", если у потребителя есть договор с этой компанией. Клиенты Нафтогаза могут воспользоваться разными способами для передачи данных, например:

в личном кабинете на сайте my.gas.ua;

в чат-боте GASUA в Telegram;

в чат-боте Viber;

на сайте Нафтогаза, указав номер лицевого счета;

отправив сообщение на короткий номер 4647;

через контакт-центр Нафтогаза по номерам: 066 300 28 88/098 300 28 88/093 300 28 88.

В некоторых областях, в частности в Киевской и Полтавской, работают локальные операторы, которые предлагают потребителям свои сервисы для передачи показателей.

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