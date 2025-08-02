Дані з лічильників — як українцям уникнути переплат за газ

Платіжки за газ у серпні — хто і чому заплатить більше
У платіжки за газ українцям можуть внести завищені обсяги споживання, й тоді заплатити за використане "блакитне паливо" доведеться більше. Часто такі ситуації трапляються з вини самих споживачів, які забувають про одну важливу процедуру.
Сайт Новини.LIVE розповідає, як українцям платити лише за спожиті об’єми комунальних послуг.
Як українцям не переплачувати за газ
Якщо вчасно не передавати показники лічильника, тоді в рахунок внесуть усереднені дані. Тож важливо не забувати надавати оператору показники за газ, зазначають у пресслужбі компанії Нафтогаз. Робити це потрібно щомісяця, навіть якщо в помешканні ніхто не живе.
Коли та як передавати дані з лічильників
Щоб у квитанціях не було завищених сум, передавати показники газового лічильника потрібно з 1 по 5 число. Зробити це можна в особистому кабінеті національного оператора "Газорозподільні мережі України", якщо у споживача є договір з цією компанією. Клієнти Нафтогазу можуть скористатися різними способами для передачі даних, наприклад:
- в особистому кабінеті на сайті my.gas.ua;
- у чат-боті GASUA у Telegram;
- у чат-боті Viber;
- на сайті Нафтогазу, вказавши номер особового рахунку;
- надіславши повідомленням на короткий номер 4647;
- через контакт-центр Нафтогазу за номерами: 066 300 28 88/098 300 28 88/093 300 28 88.
У деяких областях, зокрема у Київській та Полтавській, працюють локальні оператори, які пропонують споживачам свої сервіси для передачі показників.
Раніше ми пояснювали, що попри війну боржникам можуть відключити газ. У постачальників є такі повноваження, однак вони мають дотримуватися певної процедури. Дізнавайтесь також, якими будуть тарифи на газ у серпні.
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