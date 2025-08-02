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Головна Фінанси Платіжки за газ у серпні — хто і чому заплатить більше

Платіжки за газ у серпні — хто і чому заплатить більше

Ua ru
Дата публікації: 2 серпня 2025 08:45
Дані з лічильників — як українцям уникнути переплат за газ
Платіжка біля газової плити. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У платіжки за газ українцям можуть внести завищені обсяги споживання, й тоді заплатити за використане "блакитне паливо" доведеться більше. Часто такі ситуації трапляються з вини самих споживачів, які забувають про одну важливу процедуру. 

Сайт Новини.LIVE розповідає, як українцям платити лише за спожиті об’єми комунальних послуг.

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Якщо вчасно не передавати показники лічильника, тоді в рахунок внесуть усереднені дані. Тож важливо не забувати надавати оператору показники за газ, зазначають у пресслужбі компанії Нафтогаз. Робити це потрібно щомісяця, навіть якщо в помешканні ніхто не живе.

Коли та як передавати дані з лічильників

Щоб у квитанціях не було завищених сум, передавати показники газового лічильника потрібно з 1 по 5 число. Зробити це можна в особистому кабінеті національного оператора "Газорозподільні мережі України", якщо у споживача є договір з цією компанією. Клієнти Нафтогазу можуть скористатися різними способами для передачі даних, наприклад: 

  • в особистому кабінеті на сайті my.gas.ua;
  • у чат-боті GASUA у Telegram; 
  • у чат-боті Viber;
  • на сайті Нафтогазу, вказавши номер особового рахунку;
  • надіславши повідомленням на короткий номер 4647;
  • через контакт-центр Нафтогазу за номерами: 066 300 28 88/098 300 28 88/093 300 28 88.

У деяких областях, зокрема у Київській та Полтавській, працюють локальні оператори, які пропонують споживачам свої сервіси для передачі показників. 

Раніше ми пояснювали, що попри війну боржникам можуть відключити газ. У постачальників є такі повноваження, однак вони мають дотримуватися певної процедури.  Дізнавайтесь також, якими будуть тарифи на газ у серпні. 

Нафтогаз газ рахунки лічильники квитанція
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
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