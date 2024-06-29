Актуальные вакансии на предприятиях Польши для украинцев в 2024 году. Работа за границей без опыта, без знания языка

Работницы прачечной возле автоматического оборудования. Фото иллюстративное: lindstromgroup.com

В польском городе Гдыня набирают персонал в прачечную, обслуживающую отели. Нужны мужчины и женщины, но не старше 58 лет, которые будут закладывать белье в стиральные машины, сортировать чистые вещи, упаковывать заказы для отеля и вносить соответствующую информацию в компьютер. Опыт работы и знание языка не обязательны. Зарплата 5 000-6 000 злотых (до 60 000 грн) в месяц.

Эту вакансию опубликовали на портале объявленийukraincydopracy.pl.

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Работа в прачечной — условия и обязанности

Работодатель обещает официальное трудоустройство на основании договора Umowa Zlecenia. Перед началом работы работник должен пройти медосмотр. Стоимость процедуры — 150 злотых, затем эта сумма будет вычтена из зарплаты. График работы — 6-7 дней в неделю, в две смены (06:30-18:30, 18:30-06:30).

Обязанности:

сортировка белья;

закладка в стиральные машины;

глажка на профессиональном оборудовании;

формирование и упаковка заказов;

обработка заказов на компьютере.

Компания не предоставляет работникам жилье, питание и рабочая одежда — также за свой счет.

Работа для украинцев за границей

Напомним, украинцев приглашают на работу в Британию, Австрию, Германию и Нидерланды. Нужны рабочие в рестораны европейской и китайской кухни. Заработная плата колеблется от 1 600 до 2 800 евро в месяц. А в Финляндии ищут работников на производство чипсов LAYS. Работодатель обещает обеспечить работников жильем и платить 3 500 евро ежемесячно.