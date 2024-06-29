Актуальные вакансии на предприятиях Польши для украинцев в 2024 году. Работа за границей без опыта, без знания языка

Платят 1 300 евро в месяц — в польскую прачечную нужны сотрудники без опыта работы
В польском городе Гдыня набирают персонал в прачечную, обслуживающую отели. Нужны мужчины и женщины, но не старше 58 лет, которые будут закладывать белье в стиральные машины, сортировать чистые вещи, упаковывать заказы для отеля и вносить соответствующую информацию в компьютер. Опыт работы и знание языка не обязательны. Зарплата 5 000-6 000 злотых (до 60 000 грн) в месяц.
Эту вакансию опубликовали на портале объявленийukraincydopracy.pl.
Работа в прачечной — условия и обязанности
Работодатель обещает официальное трудоустройство на основании договора Umowa Zlecenia. Перед началом работы работник должен пройти медосмотр. Стоимость процедуры — 150 злотых, затем эта сумма будет вычтена из зарплаты. График работы — 6-7 дней в неделю, в две смены (06:30-18:30, 18:30-06:30).
Обязанности:
- сортировка белья;
- закладка в стиральные машины;
- глажка на профессиональном оборудовании;
- формирование и упаковка заказов;
- обработка заказов на компьютере.
Компания не предоставляет работникам жилье, питание и рабочая одежда — также за свой счет.
Работа для украинцев за границей
Напомним, украинцев приглашают на работу в Британию, Австрию, Германию и Нидерланды. Нужны рабочие в рестораны европейской и китайской кухни. Заработная плата колеблется от 1 600 до 2 800 евро в месяц. А в Финляндии ищут работников на производство чипсов LAYS. Работодатель обещает обеспечить работников жильем и платить 3 500 евро ежемесячно.
Читайте Новини.LIVE!