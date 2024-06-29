Актуальні вакансії на підприємствах Польщі для українців у 2024 році. Робота за кордоном без досвіду, без знання мови

Платять 1 300 євро на місяць — у польську пральню потрібні працівники без досвіду роботи
У польському місті Гдиня набирають персонал у пральню, яка обслуговує готелі. Потрібні чоловіки та жінки, але не старші 58 років, які будуть закладати білизну у пральні машини, сортувати чисті речі, пакувати замовлення для готелю та вносити відповідну інформацію до комп'ютера. Досвід роботи та знання мови — не обов'язкові. Заробітна плата 5 000-6 000 злотих (до 60 000 грн) на місяць.
Цю вакансію опубліковали на порталі оголошень ukraincydopracy.pl.
Робота у пральні — умови та обов'язки
Роботодавець обіцяє офіційне працелаштування на підставі договору Umowa Zlecenia. Перед початком роботи працівник має пройти медогляд. Вартість процедури — 150 злотих, потім цю суму вирахують із зарплати. Графік роботи — 6-7 днів на тиждень, у дві зміни (06:30-18:30, 18:30-06:30).
Обов’язки:
- сортування білизни;
- закладання у пральні машини;
- прасування на професійнойному обладнанні;
- формування та пакування замовлень;
- обробка замовлень на комп'ютері.
Компанія не надає працівникам житло, харчування та робочий одяг — також за власний рахунок.
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