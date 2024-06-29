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Платять 1 300 євро на місяць — у польську пральню потрібні працівники без досвіду роботи

29 червня 2024 03:38
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Актуальні вакансії на підприємствах Польщі для українців у 2024 році. Робота за кордоном без досвіду, без знання мови
Працівниці пральні біля автоматичного обладнання. Фото ілюстративне: lindstromgroup.com
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

У польському місті Гдиня набирають персонал у пральню, яка обслуговує готелі. Потрібні чоловіки та жінки, але не старші 58 років, які будуть закладати білизну у пральні машини, сортувати чисті речі, пакувати замовлення для готелю та вносити відповідну інформацію до комп'ютера. Досвід роботи та знання мови — не обов'язкові. Заробітна плата 5 000-6 000 злотих (до 60 000 грн) на місяць. 

Цю вакансію опубліковали на порталі оголошень ukraincydopracy.pl.

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Робота у пральні у Гданську в Польщі. Фото: скриншот ukraincydopracy.pl

Робота у пральні — умови та обов'язки 

Роботодавець обіцяє офіційне працелаштування на підставі договору Umowa Zlecenia. Перед початком роботи працівник має пройти медогляд. Вартість процедури — 150 злотих, потім цю суму вирахують із зарплати. Графік роботи — 6-7 днів на тиждень, у дві зміни (06:30-18:30, 18:30-06:30). 

Обов’язки:

  • сортування білизни;
  • закладання у пральні машини;
  • прасування на професійнойному обладнанні;
  • формування та пакування замовлень;
  • обробка замовлень на комп'ютері.

Компанія не надає працівникам житло, харчування та робочий одяг — також за власний рахунок.  

Робота для українців за кордоном

Нагадаємо, українців запрошують на роботу до Британії, Австрії, Німеччині та Нідерландів. Потрібні робочі в ресторани європейської та китайської кухні. Заробітна плата коливається від 1 600 до 2 800 євро на місяць. А у Фінляндії шукають працівників на виробництво чипсів LAYS. Роботодавець обіцяє забезпечити працівників житлом і платити 3 500 євро щомісяця.

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