Актуальні вакансії на підприємствах Польщі для українців у 2024 році. Робота за кордоном без досвіду, без знання мови

Працівниці пральні біля автоматичного обладнання. Фото ілюстративне: lindstromgroup.com

У польському місті Гдиня набирають персонал у пральню, яка обслуговує готелі. Потрібні чоловіки та жінки, але не старші 58 років, які будуть закладати білизну у пральні машини, сортувати чисті речі, пакувати замовлення для готелю та вносити відповідну інформацію до комп'ютера. Досвід роботи та знання мови — не обов'язкові. Заробітна плата 5 000-6 000 злотих (до 60 000 грн) на місяць.

Цю вакансію опубліковали на порталі оголошень ukraincydopracy.pl.

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Робота у пральні — умови та обов'язки

Роботодавець обіцяє офіційне працелаштування на підставі договору Umowa Zlecenia. Перед початком роботи працівник має пройти медогляд. Вартість процедури — 150 злотих, потім цю суму вирахують із зарплати. Графік роботи — 6-7 днів на тиждень, у дві зміни (06:30-18:30, 18:30-06:30).

Обов’язки:

сортування білизни;

закладання у пральні машини;

прасування на професійнойному обладнанні;

формування та пакування замовлень;

обробка замовлень на комп'ютері.

Компанія не надає працівникам житло, харчування та робочий одяг — також за власний рахунок.

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