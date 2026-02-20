Расчеты за электроэнергию — почему выросли суммы в платежках во время отключений

Видео
Україна
Видео

Платежки за свет — почему выросли суммы во время отключений

Ua ru
Дата публикации 20 февраля 2026 08:50
Женщина делает подсчеты на калькуляторе на фоне платежек и денег. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Зимой украинские граждане, несмотря на отключения электроэнергии из-за российских атак по объектам энергетики, получили платежки с более высокими суммами за свет. В компании Yasno объяснили, почему цифры могут расти даже в периоды перебоев в электроснабжении.

Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на официальную информацию компании Yasno.

Почему выросли суммы в платежках во время отключений

Как отмечают в компании, платежки за электричество в Киеве могут расти даже во время отключений света. Объясняется это тем, что в периоды наличия электроэнергии граждане перестали следить за экономией ресурса. В частности, в январе 2026 года доля тех, кто нарастил потребление, повысилась до 41%, тогда как число потребителей, которые экономили, сократилась до 38%.

Такая ситуация продиктована похолоданием и регулярными атаками на энергосистему. В холодные периоды украинцы активнее использовали электроприборы для обогрева и бытовых нужд.

Еще одной причиной является повышенная нагрузка на технику после восстановления электроснабжения. Различные устройства могут потреблять в 3-7 раз больше электричества, чем в обычном режиме. Если отключения регулярные несколько раз в день, то это влияет на объем потребления.

Другой причиной увеличенных начислений в платежках может быть неисправность счетчика. Потребители могут обратиться к оператору системы распределения для проверки и осуществления возможного перерасчета в таком случае.

"Чем теплее, тем ниже будут становиться платежки, особенно если будет больше света и меньше обстрелов", — добавили в компании.

Как заказать проверку работы счетчика

В частности, в Киевской, Днепропетровской и Одесской областях граждане могут заказать проверку работы счетчика дистанционно на сайте ДТЭК.

Чтобы заказать услугу, необходимо выполнить следующие шаги:

  1. Ввести лицевой счет и выбрать услугу;
  2. Заполнить заявку и выбрать дату выполнения;
  3. При необходимости оплатить счет;
  4. Ожидать визита специалиста.

Что еще стоит знать об электроэнергии

С 1 марта текущего года украинским гражданам не придется платить по более высоким тарифам за электроэнергию. Согласно решению правительства, потребители будут получать такую коммунальную услугу по старой цене.

Поскольку весеннего повышения тарифов не ожидается, для большинства домохозяйств будет действовать фиксированный тариф на уровне 4,32 грн/кВт-час.

Владельцы двухзонных счетчиков смогут платить за использование электроэнергии ночью (23:00-07:00) 2,16 грн/кВт-ч, что вдвое дешевле основной стоимости.

Ранее мы рассказывали, что в Украине стоимость электроэнергии для населения может существенно повыситься до завершения войны. По прогнозам экспертов, первые изменения могут произойти в 2026 году.

Также сообщалось, что даже во время войны граждане должны ежемесячно оплачивать две платежки за газ. Однако некоторые в марте 2026 года заплатят больше за эту коммунальную услугу.

Ксения Симонова
Автор:
Ксения Симонова
