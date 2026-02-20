Розрахунки за електроенергію — чому зросли суми у платіжках під час відключень

Жінка робить підрахунки на калькуляторі на тлі платіжок та гроші. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Взимку українські громадяни, попри відключення електроенергії через російські атаки по об'єктах енергетики, отримали платіжки з вищими сумами за світло. У компанії Yasno пояснили, чому цифри можуть зростати навіть у періоди перебоїв в електропостачанні.

Чому зросли суми у платіжках під час відключень

Як зазначають у компанії, платіжки за електрику у Києві можуть зростати навіть під час відключень світла. Пояснюється це тим, що в періоди наявності електроенергії громадяни перестали слідкувати за економією ресурсу. Зокрема, у січні 2026 року частка тих, хто наростив споживання, підвищилася до 41%, тоді як число споживачів, які заощаджували, скоротилася до 38%.

Така ситуація продиктована похолоданням і регулярними атаками на енергосистему. У холодні періоди українці активніше використовували електроприлади для обігріву та побутових потреб.

Ще однією причиною є підвищене навантаження на техніку після відновлення електропостачання. Різноманітні пристрої можуть споживати у 3–7 разів більше електрики, ніж у звичному режимі. Якщо відключення регулярні кілька разів на день, то це впливає на обсяг споживання.

Іншою причиною збільшених нарахувань у платіжках може бути несправність лічильника. Споживачі можуть звернутися до оператора системи розподілу для перевірки і здійснення можливого перерахунку у такому випадку.

"Чим тепліше, тим нижчими ставатимуть платіжки, особливо якщо буде більше світла та менше обстрілів", — додали у компанії.

Як замовити перевірку роботи лічильника

Зокрема, у Київській, Дніпропетровській та Одеській областях громадяни можуть замовити перевірку роботи лічильника дистанційно на сайті ДТЕК.

Щоб замовити послугу, необхідно виконати такі кроки:

Ввести особовий рахунок та обрати послугу; Заповнити заявку та обрати дату виконання; За потреби оплатити рахунок; Очікувати на візит фахівця.

Що ще варто знати про електроенергію

З 1 березня поточного року українським громадянам не доведеться платити за вищими тарифами за електроенергію. Відповідно до рішення уряду, споживачі будуть отримувати таку комунальну послугу за старою ціною.

Оскільки весняного підвищення тарифів не очікується, то для більшості домогосподарств діятиме фіксований тариф на рівні 4,32 грн/кВт-год.

Власники двозонних лічильників зможуть платити за використання електроенергії уночі (23:00–07:00) 2,16 грн/кВт-год, що вдвічі дешевше за основну вартість.

Раніше ми розповідали, що в Україні вартість електроенергії для населення може суттєво підвищитися до завершення війни. За прогнозами експертів, перші зміни можуть статися у 2026 році.

Також повідомлялося, що навіть під час війни громадяни мають щомісяця оплачувати дві платіжки за газ. Однак дехто у березні 2026 року заплатить більше за цю комунальну послугу.