Пенсии 2025 — что надо знать о досрочном выходе на пенсию работающим украинцам

Пенсионерки идут по улице. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Украинцы, которым осталось не более полутора лет до установленного пенсионного возраста, могут досрочно уйти на заслуженный отдых. Но при определенных условиях.

Об этом сообщает Государственный центр занятости.

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Досрочный выход на пенсию — детали

Соответствующее право украинцам предоставляет Закон "О занятости населения". Законом можно воспользоваться, если работодатель является инициатором разрыва трудового договора. Основаниями для этого могут быть:

ликвидация предприятия;

реорганизация;

банкротство;

перепрофилирование или сокращение штата.

Чтобы воспользоваться своим правом досрочного выхода на пенсию, гражданину нужно зарегистрироваться в службе занятости в течение 30 дней с момента увольнения. При этом досрочная пенсия возможна, только если в течение семи дней после регистрации ему не предложили работу, которая соответствует его навыкам.

Еще одно важное условие — наличие достаточного страхового стажа для оформления минимальной пенсии.

Чтобы воспользоваться возможностью оформить пенсию раньше срока, безработный должен обратиться в Центр занятости с заявлением о передаче соответствующего ходатайства в Пенсионный фонд, а также заявлением о прекращении своей регистрации в качестве безработного.

Напомним, что некоторые украинцы будут получать только минимальные пенсионные выплаты. Соответствующее решение приняла Верховная Рада. Узнавайте также, кто из украинцев может получить единовременную денежную выплату в размере десяти ежемесячных пенсий.