Пенсії 2025 — що треба знати про достроковий вихід на пенсію працюючим українцям

Пенсіонерки йдуть вулицею. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Українці, яким залишилося не більше ніж півтора року до встановленого пенсійного віку, можуть достроково піти на заслужений відпочинок. Але за певних умов.

Про це повідомляє Державний центр зайнятості.

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Відповідне право українцям надає Закон "Про зайнятість населення". Законом можна скористатися, якщо роботодавець є ініціатором розриву трудового договору. Підставами для цього можуть бути:

ліквідація підприємства;

реорганізація;

банкрутство;

перепрофілювання або скорочення штату.

Щоби скористатися своїм правом дострокового виходу на пенсію громадянину потрібно зареєструватися в службі зайнятості впродовж 30 днів з моменту звільнення. При цьому дострокова пенсія можлива, тільки якщо протягом семи днів після реєстрації йому не запропонували роботу, яка відповідає його навичкам.

Ще одна важлива умова — наявність достатнього страхового стажу для оформлення мінімальної пенсії.

Щоб скористатися можливістю оформити пенсію раніше терміну, безробітний має звернутися до Центру зайнятості із заявою про передачу відповідного клопотання до Пенсійного фонду, а також заявою про припинення своєї реєстрації як безробітного.

Нагадаємо, що деякі українці отримуватимуть лише мінімальні пенсійні виплати. Відповідне рішення ухвалила Верховна Рада. Дізнавайтесь також, хто з українців може отримати одноразову грошову виплату у розмірі десяти щомісячних пенсій.