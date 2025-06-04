Новая почта объяснила, почему будут блокировать наложенный платеж за посылки — что должны знать украинцы

Отделение Новой почты в одном из украинских городов. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Недавно в социальных сетях появилась информация, что Новая почта ограничит отправку посылок с наложенным платежом. В компании объяснили, что происходит на самом деле.

Как отмечается в обращении Новой почты, пока клиенты могут не беспокоиться о количестве отправленных или полученных посылок, однако некоторые изменения все же произойдут.

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В компании подчеркнули, что поскольку государство более придирчиво проверяет граждан, которые вовлечены в предпринимательскую деятельность, Новая почта вынуждена внедрять новые процедуры в отношении финансовых операций.

Так, от финансового партнера NovaPay, как и от других банков или платежных систем, Закон Украины №361-IX требует проверять клиентов. Это касается:

анализа рисков;

законности происхождения средств;

назначения средств;

связей.

"Если вы, как физическое лицо, получаете большое количество наложенных платежей, то наш финансовый партнер — NovaPay, может ограничить предоставление своих финансовых услуг до момента получения объяснений относительно происхождения денег", — говорится в сообщении.

Если человек активно занимается торговлей, тогда ему стоит задуматься об открытии ФЛП или другой формы предпринимательства.

"Новая почта готова заключать договоры на доставку и денежные переводы, чтобы обеспечить легальную и удобную работу", — отметили в компании.

Кто из клиентов Новой почты может попасть под ограничения

Это может произойти:

с физлицами, которые часто получают крупные наложенные платежи;

с теми, кто использует сервис для торговли, но не зарегистрировался как ФЛП.

Напомним, 3 июня 2025 года Верховная Рада Украины разрешила Укрпоште предоставлять населению банковские услуги. Известно, как изменится рынок финансовых услуг в Украине. Узнавайте также, какие товары не принимает Новая почта в 2025 году.