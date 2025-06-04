Нова пошта пояснила, чому блокуватимуть післяплату посилок — що мають знати українці

Відділення Нової пошти в одному з українських міст. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Нещодавно у соціальних мережах з'явилася інформація, що Нова пошта обмежить надсилання посилок із післяплатою. У компанії пояснили, що насправді відбувається.

Як наголошується у зверненні Нової пошти, наразі клієнти можуть не турбуватися про кількість відправлених або отриманих посилок, однак деякі зміни все ж відбудуться.

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В компанії підкреслили, що оскільки держава прискіпливіше перевіряє громадян, які залучені до підприємницької діяльності, Нова пошта змушена впроваджувати нові процедури щодо фінансових операцій.

Так, від фінансового партнера NovaPay, як і від інших банків чи платіжних систем, Закон України №361-IX вимагає перевіряти клієнтів. Це стосується:

аналізу ризиків;

законності походження коштів;

призначення коштів;

зв’язків.

"Якщо ви як фізична особа отримуєте велику кількість післяоплат, то наш фінансовий партнер NovaPay може обмежити надання своїх фінансових послуг до моменту отримання пояснень щодо походження грошей", — йдеться у повідомленні.

Якщо людина активно займається торгівлею, тоді їй варто задуматися про відкриття ФОП або іншої форми підприємництва.

"Нова пошта готова укладати договори на доставлення й грошові перекази, щоб забезпечити легальну та зручну роботу", — зауважили в компанії.

Хто з клієнтів Нової пошти може потрапити під обмеження

Це може статися з:

фізособами, які часто отримують великі післяплати;

тими, хто використовує сервіс для торгівлі, але не зареєструвався як ФОП.

Нагадаємо, 3 червня 2025 року Верховна Рада України дозволила Укрпошті надавати населенню банківські послуги. Відомо, як зміниться ринок фінансових послуг в Україні. Дізнавайтесь також, які товари не приймає Нова пошта у 2025 році.