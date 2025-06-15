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Главная Финансы Наложенный платеж на Новой почте — почему штрафуют украинцев

Наложенный платеж на Новой почте — почему штрафуют украинцев

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Дата публикации 15 июня 2025 18:05
Штрафы за продажу товаров через Новую почту — какие суммы в 2025 году
Человек оплачивает товар банковской карточкой. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Ключові моменти Как избежать штрафов от налоговой Почему штрафуют ФЛП и откуда налоговая берет информацию о продажах через Новую почту Что еще должны знать украинцы

Государственная налоговая служба в 2025 году получает всю информацию о денежных переводах украинцев, например через Новую почту. Налоговики могут узнать о лицах, которые часто получают деньги на свои счета неправомерным способом.

Например, если ФЛП получает оплату наложенным платежом, но не выдаст чек с регистратора расчетных операций во время операции, не укажет сумму в своей отчетности и заменит фискальный чек "квитанцией Новой почты", у него возникнут проблемы, говорится в материале издания Фокус.

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Почему штрафуют ФЛП и откуда налоговая берет информацию о продажах через Новую почту

Так, по словам управляющей Адвокатского бюро Анны Даниэль, в прошлом году Государственная налоговая служба (ГНС) начала снова мониторить платежи через финансовые компании, в частности NovaPay. Все из-за того, что некоторые пользователи использовали наложенный платеж, где деньги получаются наличными через платежный сервис Новой почты - без проведения через регистратор расчетных операций (РРО). Своими действиями они нарушали действующее украинское законодательство.

Поэтому продавцам важно фискализировать продажу товара через РРО/ПРРО, если:

  • оплата происходит наличными или через финансовые компании (NovaPay, EasyPay, City24 и т.д.);
  • если товар продается онлайн, независимо от способа доставки.

"Все переводы через NovaPay квалифицируются как наличные расчеты, которые подлежат фискализации (обязательная выдача чека)", — отметила Даниэль.

А финансовые компании делятся с налоговиками информацией о денежных переводах. Как пояснил журналистам управляющий партнер ЮК Winner Игорь Ясько, все небанковские финансовые организации, осуществляющие переводы средств, обязаны формировать и передавать в ГНС данные обо всех платежах, а также информацию о том, кто получает деньги.

"Таким образом, налоговая служба имеет полную информацию обо всех денежных переводах и может идентифицировать лиц, которые регулярно получают средства", — рассказал он.

Поэтому на основе полученных данных у налоговиков есть возможность штрафовать продавцов, если есть нарушения. Например, если клиент оплатил на Новой почте 3 тыс. грн, а продавец не фискализировал продажу, тогда размер штрафа может составлять 3 тыс. грн (или 4,5 тыс. грн — за повторное нарушение).

Как избежать штрафов от налоговой

Продавцы, которые работают через Новую почту (особенно с наложенным платежом), не должны отступать от чётких правил. Так, им нужно:

  • оформить ПРРО (электронную кассу). Эта услуга доступна бесплатно в ГНС или на сторонних сервисах (Checkbox, "Вчасно.Каса" и т. п.);
  • фискализировать все продажи перед тем, как отправлять товары, даже если клиенты будут платить за них после получения;
  • в накладной указывать реквизиты фискального чека;
  • хранить копии чеков и товарных накладных.

Что еще должны знать украинцы

Напомним, с 1 июня 2025 года платежный сервис Новой почты NovaPay ввел для клиентов ограничения на онлайн-оплаты и денежные переводы. По новым правилам, физлицам разрешается отправлять наложенным платежом не более 5 посылок в месяц, а общая сумма отправлений не должна превышать порог в 30 тыс. гривен.

Также сообщалось, что Укрпошта по-новому будет принимать отправления с наложенным платежом. Если украинцы хотят заниматься продажами товаров, в компании советуют им оформить ФЛП.

Налоговая служба Новая почта штрафы продажа NovaPay
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
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